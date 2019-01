Ekspert: Politikerne har filet på to af folkeskolereformens store knaster

Mere frihed til skolerne

Hos Danmarks Lærerforening er man umiddelbart positiv overfor de justeringer af folkeskolereformen, der i dag er fundet politisk enighed om. Hvis aftalen bliver brugt rigtigt, kan den blive et skridt i retning mod mere kvalitet i undervisningen, lyder meldingen.

»Forskningen viser entydigt, at hvis man prioriterer kvantiteten, og det sker på bekostning af kvaliteten, har det en direkte negativ betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Samtidig konkluderer forskningen, at større autonomi til skolerne og lærerne har en positiv betydning. Bliver konsekvensen af aftalen, at der på den enkelte skole nu bliver bedre mulighed for at prioritere kvaliteten, vil det derfor være et klart fremskridt«, siger formand Anders Bondo Christensen.

Han ville dog ønske, at også de ældre skoleelever ville få afkortet skoledagene.

»Folkeskolen skal være forældrenes førstevalg, derfor skal vi naturligvis lytte til forældrenes ønsker. Det er til en vis grad sket med denne aftale. Det kan i den forbindelse undre, at aftalen ikke også rummer en nedsættelse af timetallet for de ældste elever. Vi ved fra undersøgelser, at langt de fleste ældste elever mener, at skoledagen er for lang. Det, mener jeg, vi skal lytte til, og bruge de nye muligheder, der nu er lokalt«.