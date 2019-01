Britta Nielsens svigersøn også sigtet i svindelsag

Bagmandspolitiet har sigtet Britta Nielsens svigersøn for groft hæleri i sag om svindel fra Socialstyrelsen. Det er onsdag kommet frem i Københavns Byret.

Her forsøgte den 37-årige mands advokat, Andro Vrlic, at overbevise dommer Jens Stausbøll om, at manden skulle beskyttes af et navneforbud. Men det afviste dommeren.

Svigersønnen har været sigtet siden 20. december oplyste specialanklager Kia Reumert fra Bagmandspolitiet under retsmødet. Han nægter sig skyldig.

Sigtelsen går på, at han i forening med Britta Nielsens to døtre skulle have været med til at skjule 'betragtelige værdier', som stammer fra de mindst 111 millioner kroner, som Britta Nielsen ifølge sigtelsen har bedraget for.

ritzau