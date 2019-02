Der findes intet mere deprimerende end at køre gennem en provinsby, hvor koldbranden har ramt hovedgaden

Min nabo spurgte før jul, om jeg også kunne have lyst til at melde mig ind i det lokale fitnesscenter. Han advarede på forhånd om, at det er en ufattelig kedelig form for motion, men hvis vi nu førte åndfulde samtaler mellem de fysiske strabadser, gik træningen sikkert lettere.

Således opfordret bestilte jeg en gratis time på nettet, og nu har jeg snart været medlem i et par måneder. Det har haft en nærmest mirakuløs virkning på mit dårlige knæ, så der er ingen grund til at klage, selv om man er tvangsindlagt til at høre høj gangsterrap og se ekstremsport på store fladskærme.

Anderledes forholdt det sig til gengæld længe for min nabo, for knap var vi begyndt på legemsøvelserne, før han blev lukket effektivt ude af motionscentret, der holder åbent 24 timer i døgnet og 365 dage om året – af en ganske særlig grund.

Nu om stunder tjekker man selv ind ved hjælp af en applikation på mobiltelefonen, der leder medlemmerne gennem en futurisk glassluse og videre ind i nogle dunkle haller med håndvægte, løbebånd og romaskiner.

Systemet virker upåklageligt med min telefon, men min nabos adgangskode ville skanneren ikke kendes ved, og hvad gør man så? Ansatte er der ingen af, hvis man ser bort fra en enkelt udenlandsk rengøringsmand. Min nabo forsøgte både at ringe og skrive til fitnesskæden, men lige lidt hjalp det.

»De ignorerer mig totalt, svarer ikke på mine mails og tager ikke telefonen. Meget frustrerende!«, svarede han flere uger senere, da jeg foreslog en søndagstur i træningscentret.

Nu er det omsider gået i orden med hans digitale medlemskort, men oplevelsen står for mig som et skræmmeeksempel på, hvordan en fremtid uden rigtige levende medarbejdere kunne se ud.

Det hører med til historien, at kontingentet er rørende billigt, så på en måde minder ydelsen om flybilletter på nettet: Hvis noget går galt under bestillingen, eller man misser en forbindelse, er det bare ærgerligt. Det er prisen for at købe en urealistisk billig rejse.

For nylig kunne Dansk Industri rapportere, at beskæftigelsen i Danmark forventes at nærme sig historiske 3 millioner i år, og angiveligt er det stadig mere ledige hænder end arbejdspladser, der er mangel på herhjemme. Indtil videre går det kun fremad, må man forstå.

På forunderlig vis lykkes det konstant at skabe nye former for job, og hvis de erstatter trivielle og hårde funktioner i samfundet, kan ingen vel have ondt af det? Vent at se, om få år er der utvivlsomt også fundet en teknologisk løsning på den nedslidning af arbejdere, som nostalgiske betonsocialdemokrater nu har gjort til deres foretrukne valgtema.

Fremgangen i beskæftigelsen slår mig alligevel som et paradoks, når man kigger sig omkring og bevæger sig rundt i landet. Kan den vare ved? En del af forklaringen må være, at mange gemmer sig inde på kontorerne ligesom os andre, og at nyuddannede bliver ansat på helt andre vilkår end i gamle dage.

Fagbevægelsen bliver ikke arbejdsløs foreløbig. Unge journalister beretter om, hvordan man i dag skal være lykkelig for blot at få et lavtlønnet vikariat, der i bedste fald kan forlænges i det uendelige. Når man spørger til deres ferie- og pensionsforhold, griner de højlydt.

Før eller siden ender alle som freelancere, der er lette at slippe af med eller kan skiftes ud med stabile robotter. I USA taler de om den jobløse vækst, og hvis man tager verdens største selskaber som Facebook, Google og Microsoft, er de kendetegnet ved at have forsvindende få medarbejdere sammenlignet med tidligere tiders industriforetagender.