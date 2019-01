KL fyrer direktør for skoleområdet

Når KL's store Børn og Unge Topmøde torsdag begynder i Aalborg, bliver det for første gang i mange år uden deltagelse af direktør Arne Eggert.

KL har således fyret Arne Eggert, fordi han efter ledelsens vurdering har haft en adfærd, som ikke er forenelig med en stilling i KL, oplyser kommunernes organisation i en pressemeddelse.

Foto: Pressefoto Arne Eggert

Arne Eggert Foto: Pressefoto

»Det her er en situation, som vi rigtig gerne ville have været foruden i KL. Vi har haft nogle grundige drøftelser med vores medarbejderrepræsentanter og er på den baggrund nået frem til, at den adfærd, der er blevet udvist, ikke er forenelig med det direktøransvar, der ligger i KL,« udtaler administrerende direktør i KL Kristian Wendelboe.

Da Arne Eggert i 2016 blev ansat som ny udviklingsdirektør i KL, kom han fra en stilling som afdelingschef i Undervisningsministeriet.

Før det var han kontorchef og ministersekretær i samme ministerium.

Artiklen er bragt på Politiken Skoleliv.