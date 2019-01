Amerikanerne har luret, at Danmark kan påvirkes: Trump helmer ikke, før danskerne hoster op med flere milliarder til forsvaret

1,5 nye milliarder til forsvaret er langt fra nok, lyder det fra den amerikanske ambassadør. Trump-administrationen står helt fast på, at USA’s allierede skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Når Trump siger 2 procent, så mener han virkelig 2 procent.

Det blev der sat to fede streger under torsdag, da den amerikanske ambassadør Carla H. Sands i Børsen gjorde det klart, at de nye penge, forligspartierne har fundet til forsvarsbudgettet, er nyttige. Men langt fra nok.

Ved at lave lidt talgymnastik og derudover tilføre 1,5 nye milliarder til forsvaret frem mod 2024, vil det danske forsvarsbudget i 2023 udgøre 1,5 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Men Trump kræver, at Nato-landene lever op til en gammel aftale om at bruge minimum 2 procent af bnp på forsvaret.

Så selvom de danske politikere forsøger at imødekomme amerikanerne, så er ambassadørens udmelding ikke overraskende, forklarer militæranalytiker og professor i statskundskab på Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen.

»Det, de danske politikere gør, er ikke det, amerikanerne har bedt om. Nu kan de se, at Danmark er i bevægelse, og så skulle man da være en dårlig diplomat, hvis man ikke prøvede at få den bevægelse til at fortsætte«, siger han.

Alle de gode argumenter falder for døve ører, for der er en ting, der er vigtigere for den siddende administration i Washington: To procent Jens Ringmose, institutchef, Forsvarsakademiet

De 1,5 milliarder ekstra, det allerede er besluttet at tilføre forsvaret, har politikerne fundet, efter Tyskland har valgt at øge sit forsvarsbudget til 1,5 procent af bnp. Danmark følger trop, men hvis det var et forsøg på at lukke munden på amerikanerne, så vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, at man har valgt den forkerte taktik.

»I stedet for at lukke sagen, så tror jeg faktisk, man har åbnet den endnu mere«, siger han.

Argumenterer for døve ører

Det er ikke nyt, at USA gerne vil have sine allierede til at bruge flere penge på forsvaret. Men det pres, den amerikanske præsident, Donald Trump, har lagt de seneste to år er mere markant end tidligere, forklarer Jens Ringmose, der er chef på Institut for Militære Operationer hos Forsvarsakademiet.

»Dels fordi det er mere eksplicit og højtråbende, men også fordi Trump ved enkelte lejligheder har sagt, at de to procent hænger sammen med den amerikanske sikkerhedsgaranti«, siger han.

Fra en dansk vinkel er det voldsomt ubehageligt at blive stillet i en situation, hvor den primære allierede, som også skal stille vores sikkerhed, begynder at true med at trække sikkerhedsgarantien Jens Ringmose, institutchef, Forsvarsakademiet

»Det skaber en hel anden kontekst for den forhandling, der hele tiden er mellem landene i Nato og amerikanerne«, siger Jens Ringmose.

Fra dansk side har man forsøgt at argumentere for, at det danske forsvar er effektivt. Vi får meget for de penge, vi bruger, og samtidig sender vi forholdsmæssigt mange soldater i internationale missioner. Vi bidrager altså på andre måder end med et stort forsvarsbudget. Men den forklaring køber amerikanerne ikke.

»Alle de gode argumenter falder for døve ører, for der er en ting, der er vigtigere for den siddende administration i Washington: To procent«, siger Jens Ringmose.

Voldsomt ubehagelig situation

Af politiske årsager står Trump meget fast på det krav. Han vil have sine europæiske allierede til at leve op til sine forpligtelser i en verden, der er blevet mere farlig, forklarer Mikkel Vedby Rasmussen. Men han mener også, det handler om, at de europæiske lande har underfinansieret deres forsvar de seneste mange år.

På det punkt har Danmark egentlig gjort fornuftige investeringer sammenlignet med de andre lande, og det har amerikanerne tidligere haft forståelse for.

»Men når man kun kigger på procentdelen af bnp, så har vi et problem«, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Ifølge Jens Ringmose er det ganske normalt, at de danske politikere griber dybt i lommerne, når USA for alvor presser på. Amerikanerne er i en position, hvor de kan lægge et meget hårdt pres på Danmark.

»Fra en dansk vinkel er det voldsomt ubehageligt at blive stillet i en situation, hvor den primære allierede, som også skal stille vores sikkerhed, begynder at true med at trække sikkerhedsgarantien«, siger Jens Ringmose.