Skatteministeriet taber principiel sag om flere hundrede millioner til Microsoft Microsoft har ikke brudt reglerne om transfer pricing. Det afgør Højesteret i en langvarig og principiel sag.

Skatteministeriet taber torsdag principiel sag om transfer pricing mod Microsoft i Højesteret. Det oplyser Højesteret på sin hjemmeside.

Skatteministeriet mente, at Microsoft i Danmark ikke havde levet op til reglerne om transfer pricing og derfor havde haft en skattepligtig indkomst i perioden 2004-2007, der var flere hundrede millioner kroner lavere, end den burde være.

»Højesteret fandt det ikke godtgjort, at honoreringen af Microsoft Danmarks markedsføringsaktiviteter ikke var sket på armslængdevilkår«, skriver Højesteret, der dermed stadfæster en tidligere dom fra landsretten.

Hvad er transfer pricing? Transfer pricing omhandler, hvordan et firma værdisætter varer og tjenester, når det handler med sig selv. * Her skal handler - hvis de skal kunne beskrives som transfer pricing - ske ud fra et armslængdeprincip. Det betyder, at priserne skal være fastsat som hvis aftalen var indgået mellem to uafhængige parter. * At det sker er afgørende i forhold til, hvor meget selskabet skal betale i skat - altså hvad den skattepligtige indkomst er i et land. * Det er det, fordi prisen, der bliver betalt mellem forbundne selskaber, afgør, hvor stort overskuddet er i de enkelte selskaber. Og altså, hvad der skal betales i skat. * Transfer pricing er samtidigt et afgørende element, når det kommer til, at virksomheder udnytter forskellige landes beskatning til at få den lavest mulige skat. * Specielt store teknologifirmaer har meget aktivt arbejdet med, at indtægter så vidt så muligt bliver placeret i for eksempel et irsk selskab, for at betale den irske selskabsskat. * I sagen mod Microsoft har myndighederne ment, at selskabets danske selskabs skattepligtige indkomst burde have været 307 millioner kroner højere i 2004-2007 i forhold til det indberettede. * Myndighederne har ikke ment, at Microsoft rettidigt havde redegjort for sine interne handler - og altså om der var tale om transfer pricing. * Myndighederne har også haft øje for vederlag til den danske forretning for Microsoft i Irlands salg på det danske marked samt om der skulle betales skat, når en computer blev solgt med Microsofts styresystem allerede installeret. Kilder: Skat.dk, BDO Vis mere

Sagen, der har kørt næsten ti år, handler om, at Skat har ment, at Microsoft i Danmark burde have fået betaling for markedsføring af produkter i Danmark solgt af Microsoft i Irland.

Ikke mindst fra solgte computere, der havde Microsofts styresystem installeret. Den betaling ville skulle beskattes.

Derudover har Skat ment, at Microsoft Danmark ikke i ordentlig tid og fyldestgørende har udarbejdet dokumentation for de prisaftaler, der er med resten af koncernen. At dokumentere, hvordan priserne internt i koncernen er udregnet - og at de svarer til markedspris - er afgørende for, hvor indtægter må bogføres.

Skat valgte at estimere, at Microsoft Danmarks indkomst fra 2004 til 2007 var 307 millioner kroner højere end indrapporteret, og at selskabet derfor skyldte penge i skat.

Microsoft har fra starten ment, at man skulle frifindes i begge forhold.

Dommen er dog kun faldet med tre dommerstemmer mod to. De to dommere, der har været uenige med flertallet, mener, at:

»Aflønningen af Microsoft Danmark for dets markedsføring af Microsofts produkter i Danmark er herefter ikke sket i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter«.

Derfor har de stemt for, at sagen blev sendt tilbage til Skattestyrelsen til fornyet behandling. Dommen følger dog flertallet på tre, der stadfæstede landsrettens dom og afslutter sagen.

Skatteministeriet skal nu betale sagsomkostninger, der lyder på 1,5 millioner kroner, til Microsoft.

