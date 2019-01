Politichef: Fejl i voldtægtssag kan rokke ved vores troværdighed

Chefen for Østjyllands Politi beklager torsdag, at der er begået flere fejl i håndteringen af en stor sag om voldtægter.

I en kendelse har Vestre Landsret peget på flere regelbrud, og politidirektør Helle Kyndesen udtaler, at hun beklager forløbet.

»Jeg er ked af, at sagen kan være med til at sætte spørgsmålstegn ved politiets kompetencer og troværdighed, for borgerne må ikke være i tvivl om, at vi overholder reglerne og behandler deres sager korrekt«, siger politidirektøren.

For eksempel lod efterforskeren en ukrainsk tolk deltage i efterforskningen. I en mail kaldt en politimand tolken for 'Agent 007 på prøve'.

Tilsendt materiale på forhånd

Desuden fik personer, der skulle vidne, på forhånd tilsendt materiale, hvilket er i strid med en instruks fra Rigsadvokaten. Og der var også andre brud for reglerne, har den tiltaltes forsvarer, advokat Jan Schneider, oplyst.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har indledt en efterforskning af forløbet. Derfor ønsker politidirektør Helle Kyndesen ikke at gå i detaljer med sagen, lyder det.

»Sagen har dog allerede givet anledning til, at vi nu i hver eneste afdeling opfrisker, hvilke regler der gælder for kontakten med blandt andet vidner, så der ikke er den mindste tvivl om retningslinjerne«, udtaler politidirektøren.

Vestre Landsret har i kendelsen torsdag dog besluttet, at der ikke er sket rettergangsfejl. Derfor skal voldtægtssagen ikke begynde forfra i byretten.

ritzau