Mor til tre børn med mentale og fysiske handikap: »Det kræver enorme kræfter at stå på sin ret«

Da Monica Lylloff for alvor fik brug for hjælp fra sin kommune, blev hun klar over, hvor svagt hun stod som almindelig borger.

»I starten var jeg virkelig chokeret over, at det var så svært. Det kræver enormt mange ressourcer at stå fast på sin ret, og gør man ikke det, er der stor sandsynlighed for, at man heller ikke får ret«, siger hun.

Monica Lylloff nedkom for 11 år siden med for tidligt fødte enæggede tvillinger, som både havde fysiske og mentale handikap.

Senere blev hendes nu 13-årige søn diagnosticeret med autisme og svær angst.

Man føler sig i ingenmandsland Monica Lylloff

Til april har hun været hjemmegående i tre år fra sit job som jurist hos Rigsadvokaten med fuld dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Hun har sammen med sin mand, Søren, oplevet mange fejlagtige forvaltningsafgørelser i forhold til den ret, familien har til hjælp. Sagerne er i deres tilfælde ikke gledet videre til Ankestyrelsen, for familien har selv formået at kunne tage sagerne op med kommunens forvaltninger.

»Men det havde vi ikke klaret uden min jurabaggrund. Det har krævet, at jeg kunne læse loven, det lovforberedende arbejde, vejledninger til loven, principafgørelser, og at jeg kunne foretage kildesøgning på relevant materiale til at bakke min argumentation op«, siger hun.

På et tidspunkt gik hun alligevel ned med flaget.

»Man føler sig i ingenmandsland. Der er lovgivning, som er skabt til at støtte op om lige præcis dine problemstillinger, men at få den aktiveret kræver virkelig hårdt arbejde«.

Kommuner sparer penge

Tænketanken Justitia og Advokatsamfundet har rejst en sag på vegne af en 21-årig mentalt handikappet svømmepige, som uretmæssigt fik frataget sin ret til en socialpædagogisk ledsager.

De to organisationer mener, at kommuner kan have et incitament til fejlagtige afgørelser, som betyder, at støtte til borgere bliver tilbageholdt. Samtidig sparer kommuner penge, indtil afgørelsen eventuelt bliver omgjort.

Det er ikke en konkret erfaring, Monica Lylloff selv har fra sin kommune, men hun møder ofte formodningen.

»Det sker hver dag hos facebookgrupper og borgere, jeg møder. Folk kan ikke forstå, hvorfor afgørelser bliver forvaltet forskelligt fra kommune til kommune. Mistanke om økonomisk tænkning bliver rejst, når folk skal vente i flere måneder på afgørelser fra Ankestyrelsen, som giver dem medhold«, siger hun.

Man er nødt til at være sej for at overleve som forældre i det her Monica Lylloff

Det svækker retssikkerheden hos almindelige borgere, som ikke nødvendigvis har samme viden og ressourcer til rådighed, som hun selv har haft, mener hun.

»Der er jo to sider af sagen. Hvis man bor i en kommune, som har mange borgere, som har brug for hjælp, men kommunen ikke har pengene, hvad skal de så gøre? Jeg kan ikke udtænke de økonomiske planer for det her, men jeg har hele tiden ment, at den her slags sager bør forvaltes af regionerne, og hvis de bliver nedlagt nu, så burde midlerne komme fra staten«, siger hun.

Seje mor

Fredag udkom den bog, ’Seje mor’, som Monica Lylloff har skrevet om livet som en ganske almindelig selvstændigt kørende familie med to arbejdende forældre, som går fra at klare sig selv til at blive dybt afhængige af hjælp fra det offentlige system.

»Man er nødt til at være sej for at overleve som forældre i det her, men budskabet er faktisk positivt. At uanset hvor elendigt det ser ud, kan det godt lade sig gøre at finde glæden i det og i børnenes ressourcer. De har lidt skæve hjerner, det har vi godt at lære lidt af. Man skal bare kigge andre steder hen, end man er vant til«.

Hun kalder det en vejviser til andre forældre.

»Der findes ikke mange vejledninger om, hvor man kan søge hjælp, og hvordan man som forældre selv kan finde energi forskellige steder. Men der er også råd til systemet om, hvordan det kan smidiggøre sig selv og på den måde faktisk spare penge«, siger hun.