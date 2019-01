Truede folketingsmedlem med vold: Fik 30 dages fængsel

En 25-årig mand fra Ishøj er i dag ved Retten i Glostrup idømt 30 dages ubetinget fængsel for at have fremsat trusler mod folketingspolitikeren Lars Aslan Rasmussen (S).

Politikeren skrev tilbage i 2017 et kritisk Facebook-indlæg om Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Den dømte svarede på indlægget, at han ville brække Lars Aslan Rasmussens arme og ben.

Truslen blev politianmeldt, og nu er hammeren altså faldet.

»Det er selvfølgelig rart for mig, at det får en konsekvens, når man truer med vold«.

»Men det er noget, der forekommer, uanset om du er rød eller blå, og derfor tror jeg også, at det er noget, mine folketingskolleger sætter pris på«, siger S-politikeren.

Han ved, at der verserer lignende sager i retssystemet, hvor andre politikere har været mål for trusler.

»Jeg håber, at det her kan være med til, at det bliver anderledes fremover. Det er i hvert fald sådanne domme, der skal til for at ændre på det«.

»De sidder jo i retten og siger, at de ikke mente det så alvorligt«.

»Men hvis ikke det får konsekvenser, så kan det enten ende med, at nogen gør alvor af truslerne, eller at det er med til at forhindre folk i at gå ind i politik«, siger socialdemokraten.

Den dømte overvejer ifølge anklageren, om han vil anke.

I 2016 blev straffeloven ændret i forbindelse med regeringens såkaldte respektpakke.

Det blev ved den lejlighed gjort til en skærpende omstændighed, hvis der blev fremsat trusler mod personer, der udfører 'offentlig tjeneste eller hverv'. Den formulering omfatter også politikere.

ritzau