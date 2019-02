Grå og kold weekend kan blive lyst op af snevejr Særligt lørdag er der gode chancer for sne i den østlige del af landet, lyder prognosen fra DMI.

Der er flere muligheder for sne i løbet af weekenden, som ser ud til at blive en kølig omgang.

Sådan lyder prognosen fra Martin Lindberg, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt fredag morgen.

Fredag bliver en skyet dag med temperaturer mellem frysepunktet og to graders varme.

Først på dagen kan der komme lidt lette snebyger i de nordlige dele af Jylland og Sjælland. Og hen mod aftenen kan der komme lidt sne i den sydvestlige del af landet.

»Lørdag bliver den spændende dag, for det er her, der er bedst mulighed for sne«, siger Martin Lindberg.

Det skyldes, at der passerer et lavtryk øst for Danmark, som bevæger sig over Bornholm mod Sverige.

»Det kan give sne til hele den østlige del af landet. Især i løbet af dagen i takt med, at temperaturerne begynder at falde«, fortæller den vagthavende meteorolog.

Først på lørdagen ligger temperaturerne omkring frysepunktet og to graders varme. I løbet af dagen daler temperaturerne en smule - og om natten lander temperaturerne omkring frysepunktet til to graders frost.

Ifølge DMI's prognose kan der i dagens løb falde mellem en og syv centimeter sne i den østlige del af landet.

Helt ned til minus otte grader søndag nat

Også søndag ser ud til at blive en overskyet dag, som kan bringe lokale sne- eller sludbyger.

»Men det klarer op vestfra, så Jylland kan få noget sol om eftermiddagen, mens den østlige del af landet fortsat har gråvejr«, siger Martin Lindberg.

Vinden bliver let til jævn fra nordvest, og det betyder at temperaturerne kortvarigt stiger til en til tre graders varme. Men allerede søndag nat tager temperaturerne et ordentligt dyk igen.

»Det kan blive en rigtig kold aften og nat med frost i hele landet, lokalt helt ned til otte minusgrader«, siger Martin Lindberg.

Han understreger, at der er god grund på at være opmærksom på rim-, is- og sneglatte veje hele weekenden.

