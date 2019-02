Sagen forfra: Da ambulancefirmaerne røg i totterne på hinanden

Tre års undersøgelser i Konkurrencestyrelsen endte i denne uge i en afgørelse, der slår fast, at Falck misbrugte sin dominerende stilling på ambulancemarkedet til at presse konkurrenten Bios ud. Bios havde få år tidligere overtaget ambulancedriften fra Falck i Region Syddanmark, som det danske firma havde siddet solidt på i 95 år. Men negative historier i pressen og massive problemer gjorde fornøjelsen kort for det hollandske Bios.

Monopolet, der faldt

Historien om sværdslaget mellem Falck og Bios i Region Syddanmark er ikke kun en historie om noget, der udadtil ligner grove beskidte kneb; det er også fortællingen om et monopols fald.

Opgøret mellem konkurrenterne strækker sine rødder mere end 20 år tilbage i tiden. For inden det hollandske selskab Bios i sommeren 2014 vandt udbuddet af ambulancedriften i Region Syddanmark, havde Falck stået for driften i området gennem 95 år.

De første revner i de mange års monopol blev slået i 2001, da Falck som sædvanlig underskrev kontrakt med de hedengangne amter om at stå for ambulancedriften. Men nu havde flere firmaer fået nok.

Dansk Taxi Forbund klagede, og sagen røg til Klagenævnet for Udbud, der i april 2003 slog fast, at det er i strid med loven ikke at sende ambulancedriften i udbud.

Men monopolet blev først for alvor brudt med Bios’ sejr i 2014.

De lovede at levere ambulancedrift i regionen til en langt lavere pris end Falck, selv om det senere kom frem, at firmaet blev vurderet dårligere på kvalitet og leveringssikkerhed.

Falck klagede over afgørelsen.

Rejsen mod bunden

Bios når dog ikke at nyde mange måneders sejrsrus, før det begynder at gå skævt.

Firmaet oplever massive problemer med at tiltrække nok reddere til ambulancerne. Blandt andet fordi man er nødt til at rekruttere reddere, der er ansat hos Falck.

Som månederne går, udvikler problemerne sig til en regulær flugt fra regionen. Flere og flere reddere søger arbejde i andre regioner.

Bios mistænker allerede her, at Falck har en finger med i spillet, og i maj 2015 klager de til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Falcks adfærd.

Regionen presser samtidig selskabet for at få dem til at leve op til kontrakten. Det sker ved at pålægge dem månedlige bøder.

I forsommeren 2016 afslører Bios et dundrende underskud på 42 millioner kroner. Det kommer også frem, at Region Syddanmark har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios.

Det hele falder på gulvet blot få uger senere, da selskabets danske division bliver erklæret konkurs ved skifteretten i Odense.

Slåskamp

Efter konkursen lader Bios frustrationerne få frit løb. Firmaet advarer Falck om, at man har i sinde at sagsøge dem for 90 millioner kroner.

På baggrund af Bios’ tidligere klage har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledt en sag for at undersøge, om Falck har misbrugt sin magtposition til at presse Bios ud af markedet.

De mener blandt andet, at reddere er blevet mobbet til at undlade at søge over til Bios. Og at Falck i flere tilfælde har ansat reddere i dele af landet, hvor der ikke var behov for det.