Borgen Indefra: Plaget DF-gruppe fik endnu en ting at spekulere over

Ugen bød på både øget forsvarsbudget, pres for en differentieret pensionsalder og kritiske kommentarer fra flygtningeorganisationer. Men der var også nyt om en politiker, der nu står til bøde for flere straffelovsovertrædelser.

Pensionsalder

Da Socialdemokratiet i sidste uge kom med et udspil til en ny differentieret pensionsalder, stod højrefløjen i kø med kritik af forslaget for at være ukonkret og designet til at føre valgkamp.

»Den rigtige overskrift havde været ’S steger valgflæsk’, lød det eksempelvis fra DF’s ældreordfører, Jeppe Jakobsen.

Men søreme om ikke DF-formand Kristian Thulesen Dahl tirsdag pludselig bakkede op om S-forslaget.

»Vi synes, der er rigtig meget god musik i de her punkter«, forklarede han og lagde generøst opgaven med at indkalde til forhandlinger i hænderne på regeringen. Konkrete ideer havde han ikke.

Og søreme om ikke statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu pludselig virkede mere lydhør.

»Hvis partierne har nogle konkrete ønsker til, hvordan vi tager hånd om folk, der er nedslidte, lytter vi gerne til det«, forklarede han.

Tidligere finansminister Thor Pedersen (V) var mindre diplomatisk, da han over en hel side i Politiken frustreret gik til angreb på tankerne. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lave en sådan model, mente han.

»Så kan folk bare sige: ’Jeg er træt, jeg kan ikke mere. Nu har jeg været journalist på Politiken i så og så mange år. Det er ikke fysisk hårdt, men det er psykisk meget, meget slemt’«, lød det eksempelvis.

Nu venter alle på, at Løkke indkalder til forhandlinger.

Kvoteflygtninge

Ugen bød også på opstandelse hos flygtningeorganisationer. Anledningen var, at regeringen i et nyt lovforslag om et såkaldt paradigmeskifte i udlændingepolitikken understreger, at kvoteflygtninge på lige fod med alle andre flygtninge skal sendes hjem hurtigst muligt.

»Vi ønsker at sende et meget klart signal til flygtninge om, at når man får ophold i Danmark, er det midlertidigt, og det gælder også kvoteflygtninge«, forklarede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Men dermed lægger regeringen op til et brud med den historisk helt gængse forståelse af kvoteflygtninge, lød det fra UNHCR og Dansk Flygtningehjælp. I forbindelse med kvoteflygtninge taler man nemlig om ’genbosættelser’, påpegede de.

Også SF og Alternativet var bestyrtede, og faktisk erklærede også Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, sig forundret over, at »kvoteflygtningeopholdstilladelserne også er omfattet af regimet omkring midlertidighed«.

»Vores udgangspunkt er, at det er genbosætning, og det er folk, der skal blive i Danmark«, sagde han under førstebehandlingen af lovforslaget.

Partiet har længe stået tæt op ad DF i udlændingepolitikken og efterfølgende meddelte partiet da også, at man stemmer for det samlede lovforslag.

Trump-effekten

Udsigten til at stå tilbage som den uvorne knægt i Nato-klassen med ’lærer Trumps’ øjne i nakken fik i denne uge et bredt flertal i Folketinget til at skrue yderligere op for forsvarsudgifterne.

I flere år har den danske regering argumenteret for, at Danmark yder et fornuftigt bidrag til det fælles forsvar i Nato. Men da det stod klart, hvordan en stribe andre lande bringer deres budget op på 1,5 procent af bnp, havde Danmark pludselig udsigt til at udgøre bagtroppen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blæste til offensiv, og tirsdag var der så enighed i forligskredsen om et nyt budget, der bringer Danmark på højde med de andre lande. De fleste penge kommer fra talgymnastik. Fremover kommer Danmark til at indberegne folkepension til tidligere personel. Hertil kommer så 1,5 milliarder kroner i ’nye penge’. Hvad de skal bruges på, er uvist.

Når flere Nato-lande skruer op for udgifterne, skyldes det, at præsident Donald Trump har skruet op for presset på de allierede, fordi han mener, at USA bærer en uforholdsmæssigt stor byrde.

Som den radikale Martin Lidegaard formulerede det efter at have bakket op om planen:

»Det er en bizar situation, at så mange lande i Europa giver efter for en præsident, som i og for sig har vist den største illoyalitet over for Nato«.

Dohrmann

»Vi ses i retten«, lyder en ofte brugt filmbemærkning. Men også DF’s gruppe i Europa-Parlamentet kan være med.

Den plagede gruppe fik i denne uge endnu en ting at spekulere over.

Den danske anklagemyndighed pønser nemlig på at tildele DF-medlem af parlamentet Jørn Dohrmann en bøde for hele tre straffelovsovertrædelser, da han i 2017 med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen. Derfor er parlamentet blevet bedt om at ophæve hans immunitet.