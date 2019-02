Staten slår tilbage: Støjberg var med rette chokeret over unge asylpar i ægteskab

Ifølge Kammeradvokaten skal asylpar ikke have en krone for tvangsindgreb.

Det er ikke nogen tilfældig mand, der forsvarer staten i sagen om udlændingeminister Inger Støjbergs ulovlige indgreb mod unge asylpar. I årtier har Karsten Hagel-Sørensen været partner hos Kammeradvokaten og det offentliges rådgiver i tunge juridiske tvister.

Nu går hans opgave ud på at få Udlændingestyrelsen frikendt for at have tvunget det syriske asylpar Rimaz Alkayal og hendes mand, Alnour Alwan, fra hinanden med direkte henvisning til en instruks fra udlændingeministeren. Folketingets Ombudsmand har kendt Inger Støjbergs beslutning ulovlig og »særdeles kritisabel«, og på den baggrund er parret gået i retten, hvor kravet er i alt 50.000 kroner i godtgørelse.

Kammeradvokaten har ikke ført embedsmænd som vidner i Københavns Byret, så i stedet sammenfattede han sine modsynspunkter i en procedure. Han betonede først, at sagen ikke drejer sig om ministerens instruks fra 2016, men om Udlændingestyrelsens behandling af parret.

Ret hurtigt kom Karsten Hagel-Sørensen dog alligevel ind på sagens værdipolitiske diskussion om ’barnebrude’ og udtrykte forståelse for, at Inger Støjberg i 2016 skred til handling over for ægtepar, hvor den ene var under 18 år.

»Ministeren er med rette chokeret over, at 27 af parrene er fløjet under radaren«, sagde kammeradvokaten, der mener, at det var både sagligt og nødvendigt at undersøge sagerne nærmere.

Til billedet hører, at myndighederne havde hænderne mere end fulde, da flygtninge i 2015 »kom væltende op gennem Europa« og gik på danske motorveje:

»Man må have forståelse over for en myndighed, der er presset helt i bund«, sagde Karsten Hagel-Sørensen i sin procedure henvendt til dommeren.

Myndighederne kunne ikke på forhånd vide, om de unge kvinder var gift mod deres vilje, og derfor fik blandt andre Rimaz Alkayal en tænkepause. Når en 17-årig pige kommer til Danmark med sin 26-årige mand og siger, at de er blevet religiøst viet af en mullah i Tyrkiet, må det efterprøves.

Til gengæld havde kammeradvokaten mindre tilovers for en socialkoordinator fra asylsystemet, der i byretten havde forsøgt at bagatellisere forhold med piger på ned til 14 år. Det gjorde statens advokat rystet og »en lille smule vred«, og der er ingen grund til at skamme sig over danske værdier.

Faktisk blev tvangsindgrebet redningen for fire unge kvinder, og så kan man altid diskutere, om det er lidt eller meget af 27 sager, fortsatte Karsten Hagel-Sørenen: Hvis der er glassplinter i 11,8 procent af jordbærsyltetøjet, vil de fleste næppe smøre det på brødet.

»Der er ingen ko på isen i denne sag, og derfor skal Udlændingestyrelsen frifindes«, konkluderede kammeradvokaten.

Sagen uvedkommende

Det syriske par Rimaz Alkayal og Alnour Alwan har i dag opholdstilladelse i Danmark og bor i hus i Hedensted med deres lille søn. Under hele sagen har de fastholdt, at de er sammen af ægte kærlighed, og at der aldrig har været tvang endsige glassplinter i deres forhold.

Det samme forsøgte ansatte på asylcentret i Fredericia at gøre gældende over for Udlændingestyrelsen, men alligevel fik parret i marts 2016 besked om »straks« at flytte på hvert sit asylcenter – om nødvendigt med politiets hjælp, selv om Rimaz Alkayal var gravid.

Efterfølgende gik ombudsmanden ind i sagen, hvilket fik myndighederne til at omgøre beslutningen, der ikke tog individuelle hensyn eller hørte parterne. Derfor var ministerens instruks om tvangsadskillelse ulovlig, konkluderede ombudsmanden i et uhørt skarp kritik.

Oppositionen i Folketinget har forgæves forsøgt at samle et flertal for at undersøge sagen, fordi Inger Støjberg på forhånd blev advaret af sine embedsmænd mod instruksens juridiske problemer, erfarer Politiken fra flere centrale kilder.