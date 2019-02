De kalder det synlig læring: Alle børnene i 3. d ved, hvem der kun har fået én stjerne

Ny pædagogik åbner for konkurrence

Stjerner, smileys, pokaler og åkander hænger på væggene i flere og flere klasseværelser disse år. De er symboler på, hvor langt eleverne er nået – ofte individuelt – i deres læring.

Hvor folkeskolen ellers har en lang tradition for at se konkurrence mellem eleverne som nedbrydende for fællesskabet, er konkurrence som motivation til at lære rykket ind i en stor del af folkeskolerne.

Det fortæller lektor Hanne Knudsen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, som sammen sin kollega Søren Christensen har observeret fænomenet i sin forskning.

Symbolerne har ikke altid et elevnavn på sig, inogle tilfælde er målene mere kollektive. Formålet med læringsmålsstyring er ikke i sig selv at skabe konkurrence. Men konkurrence er en mulighed i den type pædagogik.

