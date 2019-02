Sket i ugen: Vi må altså finde kammertonen

Sagt i ugen

Søren Pind, helt almindelig mand, underviser og forfatter, der engang var medlem af Folketinget for Venstre, men nu har trukket sig fra politik:

»Er folk blevet vanvittige? Højere automatisk pension, fordi man drikker og ryger mere end gennemsnittet?«

(Twitter)

Anne-Dorte Michelsen, popsanger og sangskriver:

»Jeg glæder mig trods alt over, at jeg ikke er den eneste, der følte ubehag over håndboldpublikummets buhen under finalen i går. Tyndt! Stor kærlighed til de fabelagtige spillere og deres karakter af en genial træner. Men er der ikke også uværdigt, at en af klodens p.t. største idrætsmænd: Mikkel Hansen ikke engang kan få lov til at have sin røv i fred for reklamer? Jeg savner, at hele seancen kunne afvikles med en tand mere værdighed. Når det er sagt: For vildt et hold og for storslået en sejr: Tillykke!«

(Facebook)

Frank Jensen (S), overborgmester i København, ved modtagelsen af håndboldlandsholdet på rådhuset efter VM-sejren i Herning:

»I tørrede gulv med Frankrig. I er verdensmestre i overlegen stil. I har skabt en ubeskrivelig folkefest«

(Ekstra Bladet)

Ekspertkommentator på norsk TV2 Harald Bredeli:

»Den buingen mod Norge og spesielt Sagosen. Kler ikke danskerne. Jeg kommer ikke til at spise fleskestekk på ett år. Men på banen er Danmark vanvittigt gode: så kanske buhu hjelper«

(Twitter)

Michael Bertelsen, programchef Radio24Syv:

»Hvis man taler om noget, der er verdensklasse, så er det, fordi det også bliver målt i resten af verden. Det gør håndbold slet ikke«

(Radio24Syv)

Michael Bertelsen, programchef, Radio24Syv:

»WE are the champions! Alle mødes og fejrer triumfen foran Herning rådhus, ved indgangen til borgerservice«

(Twitter)

Nikolaj Jacobsen, landstræner i håndbold for mænd:

»Jeg kan slet ikke beskrive det her. Der er alle mulige følelser, det kører rundt over det hele. Det ene øjeblik tuder vi, det andet øjeblik er vi stolte. Nu skal jeg have en kæmpe fadøl. Det er uden tvivl det største nogensinde. Det er ubeskriveligt«

(TV 2)

Mikkel Hansen, landsholdsspiller i håndbold på spørgsmålet, hvorfor Danmark vandt verdensmesterskabet i håndbold:

»Vi havde det mentale og taktiske overskud. Vi havde evnen til at omstille os. Hver gang modstanderne kom op med noget nyt, havde vi et svar på det«

(TV 2)

Mads Kastrup, kommentator og klummeskribent:

»Det er for længst bemærket i internationale finanskredse, at det er gængs erhvervskultur i Danmark at være med til at assistere forbryderiske venner af autokratier i det gamle Østeuropa i at franarre hele befolkninger gigantiske pengebeløb.Danske Bank er Danmark i udlandet. Og er de ude af stand til at skamme sig henne i banken, falder opgaven – så længe vi lader dem slippe af sted med det – desværre tilbage på os andre«

(Ekstra Bladet)

Kenneth Toft-Hansen, kok, vinder af VM for kokke:

»Jeg har det fantastisk, men det er samtidig lidt uvirkeligt. Jeg tror, det er lidt overvældende for hele holdet. Det er jo mad, man laver, så man kan jo give noget for meget eller for lidt, og samtidig er det en konkurrence, hvor man har pres på sig, skal overholde en tidsplan, og spørgsmålet er, om man kan stå for det pres. Så mange faktorer spiller ind«

(DR)

