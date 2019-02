En god dag for veganske Beyoncé-fans og en dårlig dag for McDonald's

En god dag for ...

Veganske Beyoncé-fans, nu skal I læse med, hvis I altså er derude et sted. Tiden er kommet, hvor universet belønner jer for at have stået igennem diverse venners forsøg på at lave ’en lidt anderledes frikadelle’ ud af det svært spiselige plantefars fra køledisken, fordi tirsdagsmadklubben igen stod i svinefarsens tegn. Og for at have drukket utallige baljer sur kaffe uden fortynding, fordi kontoret ikke magtede at købe havremælk.

Nå, til sagen. Jeres yndlingskunstner Beyoncé og hendes rappermand, Jay-Z, har nemlig annonceret The Greenprint Project, en konkurrence, hvor fans får muligheden for at vinde billetter, som giver gratis adgang til begge kunstneres koncerter resten af livet. Der er dog en lille hage ved det, for før man kan deltage i konkurrencen, skal man love at leve vegansk fremover.

Projektet er baseret på Marco Borges nye kogebog ’The Greenprint: Plant-Based, Best Body, Better World’, en fin værtsgave til næste madklub.

En dårlig dag for ...

McDonald’s led et surt nederlag sidste måned, da EU fratog frituregiganten sit Big Mac-varemærke efter at de havde lavet en ’Jensen’s Bøfhus-gate’ på en mindre irsk burgerkæde. Og det udnytter svenske Burger King-restauranter nu, for de har nemlig været så frække at præsentere nye burgere med navnene ’Ligesom en Big Mac – men rent faktisk stor’ eller ’Burgeren, som Big Mac ville ønske den var’.

Efterfølgende udtalte den svenske direktør bag burgerdrilleriet, at det var for sjovt til at lade at være. Det helt store spørgsmål er nu, om vi kommer til at se flere spændende versioner af Big Mac’en i fremtiden. Delikate nyfortolkninger af burgeren, som består af en tredelt svedig hvedebolle med sesam, slatten salat, hemmelig sovs, bittesmå syltede agurker, frysetørrede (!) løg og to ’bøffer’. For hvem vil ikke have sådan en moppedreng?