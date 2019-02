Venstre: Førtidspension for seniorer fungerer ikke Både DF og S vil give tidligere folkepension til visse grupper. V erklærer sig klar til at lytte.

En murer bør efter mange år på arbejdsmarkedet have ret til at gå tidligere på folkepension. Men den ret skal være forbeholdt brancher med hårdt fysisk arbejde.

Sådan lyder meldingen lørdag fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i et interview med Avisen.dk.

Interviewet falder efter, at Socialdemokratiet har åbnet debatten ved at foreslå, at folk skal have ret til tidligere pensionering efter mere end 40 år på arbejdsmarkedet.

I regeringspartiet Venstre er man klar til at lytte, understreger arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen.

»Vi må få afklaret, hvordan vi sikrer, at nedslidte kan træde tilbage fra arbejdsmarkedet, siger han.

»Om man så har været ansat som murer eller er blevet psykisk nedslidt som socialrådgiver - det er jo den udfordring, vi har. Hvordan gør vi det på en god og fornuftig måde.

Hans Andersen henviser til, at det tidligere har været undersøgt, om man kunne indføre en pensionsalder, der afhænger af, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet.

Finansminister Kristian Jensen (V) har forklaret, at der ikke findes data over det 40 år tilbage, sådan som forslagene fra S og DF vil kræve.

Hans Andersen nævner derfor den såkaldte seniorførtidspension. Den blev indført i 2011, da et politisk flertal vedtog efterlønsreformen. Men seniorførtidspensionen bliver kun brugt i begrænset omgang.

1441 danskere har fået tilkendt pensionen i fem år. Det er under 20 procent af det antal, Finansministeriet forventede i 2011, oplyser DR lørdag. Og det kan bestemt gøres bedre, fastslår Hans Andersen.

»Det er vilkårligt i dag, om man kan få en seniorførtidspension eller ej. Forskellen mellem kommunerne i dag er jo helt vild, siger han.

»Det er helt åbenlyst, at den ikke fungerer godt nok.

Spørgsmål: Er det en mere fremkommelig vej end at give ret til at trække sig tidligere tilbage inden for bestemte brancher - altså at skrue på seniorførtidspensionen, så flere kan få glæde af det?

»Det tager jeg ikke stilling til, siger Hans Andersen.

»Nu mødes vi. Og så vil jeg gerne lytte til, hvilke konkrete forslag, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at partierne vil blive indkaldt til et møde om de forskellige forslag.

ritzau