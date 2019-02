Tusindvis af udsatte piger kan hjælpes. Danskerne samler 71 millioner ind til verdens piger Vores engagement op til og under indsamlingsshow har aldrig været større.

71.708.044 kroner blev resultatet for Danmarks Indsamling 2019. Pengene er samlet ind til verdens udsatte piger, som var årets tema.

Hos Danmarks Indsamling glæder man sig over, at danskernes engagement op til og under showet aldrig har været større.

»Vi er så taknemmelige for, at danskerne bakker op om Danmarks Indsamling og formår at samle så flot et beløb sammen til verdens udsatte piger, siger pressetalsmand Anna Rørbæk.

Hun mener, at resultatet er det tydeligt bevis på, at det lykkedes at opnå målsætningen om at skabe engagement omkring årets tema i befolkningen.

»Med danskernes gavmilde donationer og de 71.708.044 kroner kan vi nu hjælpe tusindvis af piger i projekter i Asien, Afrika og Sydamerika, siger Anna Rørbæk.

Ifølge Danmarks Indsamling kommer pengene til at gøre en mærkbar forskel for udsatte piger i verden.

12 konkrete projekter i 12 lande på tre kontinenter skal gennem donationen fra Danmarks Indsamling i løbet af de næste tre år hjælpe udsatte piger.

Det var DR og 12 af landets største humanitære organisationer, der stod bag det store indsamlingsshow på sendt direkte fra Musikkens Hus i Aalborg.

Det var 13. gang, at Danmarks Indsamling blev afholdt.

Lørdag aften deltog flere end 5000 danskere i et lysoptog i Aalborg til støtte for verdens piger. Og flere end 300.000 danskere støttede i løbet af de fem timer, showet varede, verdens udsatte piger.

Danskernes engagementet op til og under showet aldrig været større, oplyser Danmarks Indsamling.

»Igen i år har vi set, at Danmarks Indsamling samler hele Danmark. I løbet af januar har der været et væld at aktiviteter og indsamlinger over hele landet, siger DR's redaktør Anders Thomsen i en pressemeddelelse.

»Og i ugen op til det store indsamlingsshow på DR1 har mange af DR's platforme haft fokus på at oplyse om verdens udsatte piger, som er en del af de stille katastrofer, der normalt ikke får så meget opmærksomhed, men som det er nødvendigt at zoome ind på, tilføjer han.

ritzau