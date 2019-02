Her er de fire vigtigste krige, Danmark har deltaget i

Kosovo

24. marts-9. juni 1999. Da op mod en million kosovoalbanere forsøgte at flygte fra de serbiske styrker i vinteren 1999, udviklede den sidste af de mange krige i det opløste Jugoslavien sig næsten til direkte konfrontation mellem Nato og Rusland.

Mens Rusland blokerede enhver redningsaktion i FN’s Sikkerhedsråd, besluttede Nato anført af USA’s præsident, Bill Clinton, sig til sidst for at indlede luftangreb mod selve Serbien for at tvinge præsident Slobodan Milosevic til at trække sine styrker ud af krigen. Danske F-16-fly var en del af Nato’s flystyrke.

Afghanistan

Al-Qaedas angreb på USA aktiverede den såkaldte musketered i Nato. I starten var det kun USA, der deltog aktivt i krigen mod Taleban, som også så ud til at blive hurtigt overstået. Danske soldater har konstant været i Afghanistan siden slutningen af december 2001, men kom for alvor i kamp fra 2006, da Anders Fogh Rasmussens (V) regering uden politisk debat sendte danske soldater til Helmand-provinsen. I dag er Taleban tilbage i halvdelen af landet og militært i offensiven, og mange frygter en sejr til de dybt konservative fundamentalister, hvis Donald Trump trækker USA ud, og resten af Nato følger efter.

Irak

I marts 2003 gik Danmark med i koalitionen mod Saddam Hussein i Irak, som USA og andre mente var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Beslutningen skete med det smallest mulige flertal i Folketinget, og der er siden sat spørgsmålstegn ved den. I starten agerede de danske soldater som en slags politi under besættelsen af landet, men i takt med at modstanden voksede, måtte danskerne trække sig tilbage til en britisk base i udkanten af den sydlige storby Basra. Trods erklæringer om sejr fulgte flere års borgerkrig, og til sidst fejede Islamisk Stat hen over Irak og Syrien.

Libyen

Luftkrigen mod Moamar Gaddafi er ikke omfattet af krigsudredningen. Gaddafi tabte efter massive bombardementer fra danske og andre fly krigen til en gruppe militser med stærkt modstridende interne interesser. Oliepenge havde holdt op mod 1,5 millioner afrikanske migranter beskæftiget i landet, men da kaos ramte Libyen, søgte mange migranter og flygtninge til Europa. I dag hersker der fortsat kaos i landet, og EU træner den libyske kystvagt til at redde migranterne og forhindre dem i at nå til Europa.