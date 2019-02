Nye tider i DF: Kristian Thulesen Dahl kunne gå på vandet - men er i dag omringet af problemer

Den nye virkelighed er med til at give oppositionspartierne et aktuelt flertal, fordi DF får sværere ved at hente stemmer over midten. Internt i Dansk Folkeparti erkender man paradokset i, at selv om flere partier nærmer sig DF på udlændingeområdet, udgør det også en vælgermæssig udfordring.

»På den ene side er det en kæmpe tilfredsstillelse, og på den anden side er det en stor udfordring, fordi det udlændingepolitiske nu bliver en anderledes kampzone med Socialdemokratiet og Nye Borgerlige omkring os. Men vores selvforståelse er lidt ligesom det gamle Coca-Cola-slogan, at vi er the real thing, og de andre er nogle kopivarer«, siger partiets pressechef, Søren Søndergaard.

DF vil i valgkampen forsøge at imødekomme udfordringen ved kontinuerligt at så tvivl om, hvorvidt de andre partier, især Socialdemokratiet, nu også mener det med den nye og strammere kurs. Samtidig skal Marie Krarup, der efter at være blevet fjernet som forsvarsordfører og i stedet er gjort til integrationsordfører, agere trumfkort i valgkampen, hvor hun ligesom partiformand Kristian Thulesen Dahl er opstillet i Sydjylland og dermed skal i direkte duel med Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund.

Sparsom politik på hylderne

Foto: Jens Dresling Spørgetime med statsministeren på Christiansborg. Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl.

Spørgetime med statsministeren på Christiansborg. Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl. Foto: Jens Dresling

Det bugner ikke just med politiske udspil hos Dansk Folkeparti. Klikker man sig ind på partiets hjemmeside, præsenteres man for i alt syv af slagsen hele sidste år. Det er markant færre end mange af de andre partier i Folketinget.

Det er imidlertid ikke – og har aldrig været – strategien i DF at præsentere vælgerne for gennemarbejdede og detaljerede udspil. Partitoppen føler ikke behovet, og derfor har man eksempelvis heller aldrig prioriteret at oparbejde et politisk-økonomisk sekretariat, der kan matche S og V.

»Tænkningen i DF er, at man skal undlade at komme med detaljerede udspil. Man vil sætte en kurs, og så vil man i den retning. Den strategi har virket i op mod 23 år, og hvis man begynder at komme med alle mulige udspil om alt muligt, frygter man, at man ikke længere kommer i den retning, man vil. På det område er tænkningen markant anderledes i DF end i alle andre partier«, siger tidligere DF-rådgiver Kristian Wederkinck.

Det er også en del af forklaringen på, at DF-toppen ved primært at præsentere overordnede visioner satser på at undgå anklager om løftebrud og kovendinger, når andre partier og pressen går tingene igennem med en tættekam. Under valgkampen er det dog planen, at DF vil komme med egentlige udspil på forskellige områder.

Kongemager in spe eller ren bluff?

Foto: Finn Frandsen ÅRETS BILLEDER No 1. Rigtige venner. 3F arrangerer i dag et pensionsshow i Cirkusbygningen under navnet 'Jagten på en fair pensionsalder'. Det er et debatmøde, hvor partilederne fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl, fortæller om deres bekymringer omkring en højere pensionsalder, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ellers har lagt op til. 17.30-19.00: ”Jagten på en Fair Pensionsalder” begynder. Huxi Bach styrer slagets gang og gennem pensionsquizzer, musik og historier ude fra virkeligheden stiller vi Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl spørgsmålet: Vil de stemme ja eller nej til regeringens planer om at hæve pensionsalderen?

ÅRETS BILLEDER No 1. Rigtige venner. 3F arrangerer i dag et pensionsshow i Cirkusbygningen under navnet 'Jagten på en fair pensionsalder'. Det er et debatmøde, hvor partilederne fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl, fortæller om deres bekymringer omkring en højere pensionsalder, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ellers har lagt op til. 17.30-19.00: ”Jagten på en Fair Pensionsalder” begynder. Huxi Bach styrer slagets gang og gennem pensionsquizzer, musik og historier ude fra virkeligheden stiller vi Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl spørgsmålet: Vil de stemme ja eller nej til regeringens planer om at hæve pensionsalderen? Foto: Finn Frandsen

Pia Kjærsgaard sagde det som den første for ti år siden i 2009: DF er et midterparti, som kan arbejde til begge sider i Folketinget. Dengang fnøs partiets skarpeste kritikere ad DF, men siden har partiet krabbet sig ind mod midten og ligner nu det bedste bud på Danmarks næste kongemagerparti.

Positionen er eftertragtet og har tidligere tilhørt Radikale Venstre. Partileder Morten Østergaard er ikke i tvivl om magtpositionens betydning:

»Vores placering i 1980’erne og starten af 90’erne, hvor vi kunne pege begge veje, var værdifuld, fordi den var reel. Begge sider ønskede at opnå vores støtte, og vi gik derhen, hvor vi kunne få mest politik igennem«.