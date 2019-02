Anders Vistisen accepterer rollen som nummer to: Kofod fik vraget Vistisen til at genoverveje EU-kandidatur Anders Vistisen er træt af, at han ikke bliver Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget.

Anders Vistisen bliver ikke Dansk Folkepartis spidskandidat ved Europa-Parlamentsvalget 26. maj.

Det måtte partiets nuværende gruppeformand i Europa-Parlamentet sande mandag.

Sidste år lagde han ellers kraftigt billet ind på at blive spidskandidat, men det bliver altså ikke til noget.

»Det er jeg naturligvis træt af. Men når det er sagt, er Peter Kofod en rigtig dygtig og talentfuld politiker, som er et spændende valg til den post«, siger Anders Vistisen.

Dansk Folkeparti har valgt at gøre hans personlige ven og partikollega Peter Kofod til spidskandidat.

Anders Vistisen har valgt at genopstille til Europa-Parlamentet, selv om det nu bliver som nummer to på partilisten.

»Efter at Peter Kofod bad mig om at genoverveje, om jeg ikke ville stå der sammen med ham, så talte jeg med min familie om det«.

»Vi blev enige om, at vi godt kunne få det til at fungere med det forhold, Peter og jeg har til hinanden, siger Anders Vistisen«.

Han erkender, at han bliver nødt til at indtage rollen som nummer to, efter at partiet har valgt at gøre Peter Kofod til spidskandidat.

»Jeg tror, man må erkende, at Peter Kofod er et af de største politiske talenter i sin generation. Og i den opvejning er det naturligt, at det falder ud til hans fordel«.

»Der er vel ikke så megen anden forklaring, end at Peter er et stort kort for Dansk Folkeparti, og hvis han står til rådighed, er det naturligt, at han har den position«, siger Anders Vistisen.

Han meddelte sidste år, at han kun var interesseret i at genopstille til Europa-Parlamentet, hvis han kunne blive Morten Messerschmidts afløser som spidskandidat.

Morten Messerschmidt genopstiller ikke ved valget i maj, fordi han vil forsøge at komme i Folketinget.

Anders Vistisen sagde senere, at hans udtalelser ikke skulle opfattes som et ultimativt krav.

Dansk Folkepartis partileder, Kristian Thulesen Dahl, bad sidste år Anders Vistisen om at væbne sig med tålmodighed.

ritzau