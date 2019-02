Vraget Anders Vistisen: Peter Kofod er et af de største politiske talenter i sin generation

Anders Vistisen siger om at blive vraget som DF's spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 26. maj:

»Jeg tror, man må erkende, at Peter Kofod er et af de største politiske talenter i sin generation. og i den opvejning er det naturligt, at det falder ud til hans fordel«.

»Der er vel ikke så meget anden forklaring, end at Peter er et stort kort for Dansk Folkeparti, og hvis han står til rådighed, er det naturligt, at han har den position«.

Anders Vistisen stiller op som nummer to på partilisten.

Ritzau