Peter Kofod: Jeg fik et tilbud fra Thulesen Dahl og måtte sige ja Mandag blev retsordfører Peter Kofod præsenteret som DF's spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet.

Peter Kofod (DF) blev valgt ind i Folketinget i 2015, og efter at have været i mesterlære hos DF's gruppeformand, Peter Skaarup, blev han på rekordtid forfremmet til partiets retsordfører. En fremtrædende stilling hos DF.

Men nu er Kofod snart fortid i Folketinget.

Mandag blev han præsenteret som DF's spidskandidat til valget til EU-Parlamentet 26. maj. Med DF's EU-gruppeformand Anders Vistisen som toer på listen, selv om Vistisen selv ønskede at være spidskandidat.

Kofod betegner Vistisen som sin bedste ven, og Kofod støttede Vistisen som spidskandidat.

Ritzau har talt med Kofod om sagen.

Spørgsmål: Er du blevet spurgt, eller har du selv meldt dig som spidskandidat?

»Partiledelsen har ønsket, at jeg, Vistisen og Pia Adelsteen (folketingsmedlem og nummer tre på listen, red,) har stillet os til rådighed. Vi har svaret, at det vil vi gerne.

»Jeg er beæret og ydmyg over for at stå på listen sammen med så dygtige folk.

Spørgsmål: Dette betyder, at du ikke genopstiller til Folketinget ved næste valg. Ville du gerne være fortsat, hvis det stod til dig selv?

»Vi har gjort det på denne måde, og det mener vi, er bedst for DF. Det betyder, at når man bliver spurgt af partiformanden, så svarer man selvfølgelig ja.

»Det er en meget delt følelse. På den ene side glæder jeg mig meget til at føre valgkamp og gøre alt for, at DF får et godt valg.

»På den anden side skal jeg også sige farvel til min vælgerforening og kolleger i Aabenraa, som jeg har haft et godt samarbejde med, og som jeg regner mere for at være rigtige gode venner end bare partikolleger.

Spørgsmål: Du er mest kendt som retsordfører. Hvor meget brænder du egentlig for EU-politik?

»Jeg synes, at EU-politik er utrolig spændende. Det har jeg altid syntes. Det er et kerneområde for DF, ligesom retsområdet er. Men du har ret i, at jeg skal indstille mig på, at dette er nyt farvand.

»Dette er ikke et fravalg af retspolitikken, men et tilvalg af et nyt og spændende politikområde, som er hjerteblod for DF.

Spørgsmål: For at være helt sikker. Hvis du selv kunne vælge, havde du så helst fortsat i Folketinget? Eller var du gået EU-vejen?

»Det er ledelsen, der sammensætter listen til Europa-Parlamentsvalget. Når ledelsen kommer og spørger Vistisen, Adelsteen og mig selv, om vi vil påtage os dette arbejde, så er der kun ét rigtigt svar: Og det er, at selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for DF.

Spørgsmål: Vistisen ønskede selv at være spidskandidat. Du støttede ham. Nu er du spidskandidat. Hvordan har du det med det?

»Anders er en ufattelig kompetent politiker. Utrolig dygtig og vellidt. Der er stor respekt omkring Vistisens arbejde. Derfor er jeg beæret over, at jeg får lov til at stå ved siden af Anders på listen, og at vi kæmper denne kamp sammen.

Spørgsmål: Kan det ikke skabe problemer, at Vistisen er blevet fravalgt som spidskandidat?

»Anders er blevet tilvalgt. DF har vurderet, at det var denne måde, vi skulle gøre det på.

Spørgsmål: Er det din hensigt at blive i Bruxelles i alle fem år af en eventuel valgperiode, eller er der en aftale med DF-toppen om, at du vender tilbage til Folketinget?

»Når jeg stiller op til Europa-Parlamentet, er det ud fra en forudsætning, at jeg skal være der i fem år. Hvis jeg bliver valgt 26. maj, har jeg en forventning om, at jeg skal sidde der, indtil der er valg igen.

Spørgsmål: Ser vi dig i Folketinget på et eller andet tidspunkt igen?

»Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Vi må lade det stå hen i det uvisse.

ritzau