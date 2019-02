Mand fra Vejle dømmes for cyberterror mod teenager

Hemmelige optagelser, spredning af intime videoer og afluring af adgangskoder.

Et bekendtskab med en mand fra Vejle udviklede sig til en særdeles ubehagelig affære for en ung pige fra New Zealand og hendes familie.

Mandag har i Retten i Kolding fundet manden, der i dag er 27 år, skyldig i blufærdighedskrænkelse, besiddelse og udbredelse af børneporno og systematiske cyberangreb mod pigen og hendes familie.

Retten vurderede, at manden er sindssyg og har på den baggrund dømt ham til behandling på en psykiatrisk afdeling.

Behandlingen er fastsat til at vare højst fem år.

Størstedelen af anklagepunkterne i sagen rækker tilbage til 2014 og 2015.

Manden og pigen mødte hinanden på internettet. Her var de i kontakt med hinanden over videotjenesten Skype, hvor han i flere tilfælde lavede optagelser af hende i hemmelighed. Pigen var dengang omkring 15 år.

Retten i Kolding har på baggrund af optagelserne dømt manden for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

Desuden dømmes han for at have offentliggjort videoerne på pornografiske hjemmesider og via links på pigens skoles Facebook-side og hendes fars firmas hjemmeside.

Men chikanen stoppede ikke der. Manden aflurede også pigens og hendes forældres adgangskoder til mailkonti og konti til sociale medier. Herefter hindrede han dem i at få adgang til de forskellige tjenester.

Tilmed begik han DoS-/dDoS-angreb mod blandt andet familiens hjemmenetværk, pigens skoles netværk og hendes fars firmas netværk.

Ved denne type angreb sendes så stor en informationsstrøm mod en server, at den bliver overbelastet. Det kan resultere i, at eksempelvis en hjemmeside gøres utilgængelig.

Pigen, der i dag er 19 år, er blevet tilkendt en erstatning på 100.000 kroner.

Retten i Kolding har i sagen lagt vægt på omfanget af pornografiske videoer og billeder, at offentliggørelsen stod på over flere måneder og var systematiseret på en måde, så de blev tilgængelige for mennesker i pigens nærområde.

Manden blev desuden dømt for skatteunddragelse og socialt bedrageri. For skatteunddragelsen skal han betale en bøde på 190.000 kroner.

Han har i sagen nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham - på nær et punkt, der handler om besiddelse af euforiserende stoffer. Dette har han erkendt.

ritzau