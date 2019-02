Dommer fængsler kvinde for livsfarlig ildspåsættelse

En kvinde udsatte flere mennesker i Birkerød for overhængende livsfare, da hun søndag aften satte ild til nogle poser i en opgang på Møllevangen.

Det er i hvert fald påstanden i en sigtelse, som Nordsjællands Politi har rejst mod en lokal kvinde på 51 år.

Ilden blev opdaget ved 20-tiden, og godt en times tid senere blev kvinden anholdt, oplyser politiet i sin officielle døgnrapport.

Mandag eftermiddag har hun været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby. Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle kvinden i foreløbigt ti dage - frem til 14. februar.

Politiet har valgt at sigte kvinden efter den alvorlige bestemmelse i straffeloven om brandstiftelse paragraf 180.

Den drejer sig om situationer, hvor en person sætter ild til sin egen eller andres ejendom, vel vidende at vedkommende bringer andre i overhængende livsfare.

I forbindelse med branden blev et par beboere tjekket for mulig røgforgiftning søndag aften, oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet kan mandag eftermiddag ikke oplyse, hvordan kvinden forholder sig til den alvorlige sigtelse mod hende.

Det er altid en dommer, der afgør, om der er grundlag for at varetægtsfængsle en person, der er blevet sigtet for en forbrydelse.

For det første skal der være en konkret grund til at mistænke vedkommende for det, som politiet har sigtet for. Desuden skal lovovertrædelsen være af en vis grovhed.

Og så skal der være et formål med selve fængslingen. Varetægtsfængslingen kan ske for at forhindre, at den sigtede stikker af, begår flere forbrydelser eller påvirker sagens efterforskning.

Endelig kan en varetægtsfængsling ske, hvis andre vil opleve det som krænkende, at den sigtede er på fri fod, før sagen er afsluttet.

ritzau