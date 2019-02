De radikale: Det handler ikke om at være synd for nogen

Det er selve FN’s flygtningesystem, der er på spil, når Danmark med S-opbakning vil sende kvoteflygtninge hjem. Det mener den radikale Sofie Carsten Nielsen, der beskylder S for knæfald for DF.

Tanken med kvoteflygtninge er, at de skal genbosættes i et nyt land og ikke frygte for, at deres opholdstilladelse siden bliver inddraget igen.

Det mener den radikale udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen. Hun svarer derfor »selvfølgelig« til spørgsmålet, om hendes parti stemmer for et nyt SF-forslag, der skal sikre kvoteflygtninge mod hjemsendelse.

»De har brug for en genplacering. Så kan man ikke sige, at du skal leve resten af dit liv midlertidigt. Det er hele ideen, at der skal findes en kontrolleret ordning. En ordning, hvor vi har fuldstændig styr på, hvad det er for nogle mennesker, og hvor de forskellige lande yder et bidrag og tager deres ansvar. Det var det, de 500 (kvoteflygtninge, red.), vi tog ind til for et par år siden, handlede om«, siger hun.

Hvis der kommer fred i en kvoteflygtnings hjemland, efter at vedkommende har fået opholdstilladelse i Danmark, er det så mere synd at sende en kvoteflygtning hjem, end det er at sende en spontan flygtning hjem til et land, hvor der er kommet fred?

»Det handler ikke om at være synd for nogen. Det handler om, hvordan vi får et system i verden, som vi kan have tillid til, og som der er styr på. Det er lige så synd for den ene som for den anden. Og vi har haft det her system siden 70’erne ...«

Men der er også kommet lidt flere spontane flygtninge siden da?

»Ja, lige præcis, og derfor er man nødt til at sige, at der er ét system, hvor vi har fuld kontrol. Det skal vi udvide og gøre mere af. Hvis vi siger, at nu vil vi gøre mindre af alt det, som vi har kontrol over, så skrider det hele«.

I plejer at slå til lyd for, at vi skal hjælpe folk i nød, men også, at når der kommer fred i hjemlandet, så skal folk retur. Hvorfor gælder det ikke kvoteflygtninge?

»Fordi kvoteflygtninge allerede er genplaceret. Det er mennesker, hvor FN flytter dem rundt, og vi er nødt til at have tillid til, at det er her, vi tager et ansvar for det. Og når man bliver genplaceret, så har man allerede været på flugt i en årrække og kan ikke klare sig i et nærområde«.

Man kan ikke sende dem tilbage til et nærområde, men pointen er jo også, at det er, hvis der kommer fred i hjemlandet og ikke den flygtningelejr, de er hentet ud fra?

»Ja, men kvoteflygtningesystemet er oprettet med henblik på genplacering, og det er en lille kvote, vi har taget. Vi har taget 500 gennem den ordning, og det er måden at få styr på det og sige til mennesker, at du kan genopbygge et liv – du skal ikke leve evigt i usikkerhed. Det er hele ideen med hele kvoteflygtningesystemet«.

Hvis dit argument er, at det ikke er sådan, systemet er tænkt, er det så af hensyn til systemets historie, at vi ikke skal sende dem hjem, hvis der kommer fred i hjemlandet?

»Nej, det er hensynet til dets bevarelse. Og at vi har et system, der ikke falder fra hinanden. Det her er med til underminere det system. Hvis andre følger trop på den her måde – ligesom med stoppet for kvoteflygtninge – så eksisterer det ikke til sidst, og så har vi ingenting«, mener Sofie Carsten Nielsen.

Også hun bemærkede, at den socialdemokratiske Mattias Tesfaye under førstebehandlingen af regeringens lovforslag udtrykte modstand over, at også kvoteflygtninge er omfattet af den nye midlertidighed i forbindelse med tildeling af opholdstilladelser. Efterfølgende har han dog forklaret, at S stemmer for det samlede lovforslag.

»Det, synes jeg, er et gennemført knæfald for Dansk Folkeparti«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Mattias Tesfaye har ikke ønsket at stille op til interview.