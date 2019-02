SF-forslag om kvoteflygtninge skal presse S, men partiet vil hverken stemme for eller imod

Med et ændringsforslag vil SF opbløde regeringens paradigmeskifte på udlændingeområdet, så kvoteflygtninge får lov at være permanent i Danmark. Socialdemokratiet stemmer gult.

SF forsøger nu forgæves at tvinge Socialdemokratiet til at bekende kulør i sagen om, hvorvidt nye udlændingestramninger også skal omfatte kvoteflygtninge.

»Jeg håber på, at der er et flertal – herunder med Socialdemokratiet – der vil kunne indse, at kvoteflygtninge har en særlig status, og at det ikke giver nogen mening at hente kvoteflygtninge herop, med henblik på at de skal sendes hjem hurtigst muligt«, siger udlændingeordfører i SF, Holger K. Nielsen.

Han har nu stillet et ændringsforslag til regeringens lovforslag om det såkaldte paradigmeskifte, der blandt andet indebærer, at også kvoteflygtninge i højere grad skal sendes retur til deres hjemlande. Med ændringen vil SF forsøge at finde opbakning til helt at undtage kvoteflygtninge fra nye bestemmelser om midlertidighed.

»Man ved, at det er de svageste flygtninge, man henter fra flygtningelejre, og de er i en særlig situation«, siger Holger K. Nielsen.

Sagen om kvoteflygtninge illustrerer nogle af de spændinger, der er på venstre side i Folketinget, når det kommer til udlændingepolitikken. Ligesom SF stemmer Alternativet, Radikale Venstre og Enhedslisten imod paradigmeskiftet, og de øvrige oppositionspartier bakker da også op om SF’s ændringsforslag.

Socialdemokratiet har på den ene side sagt, at de vil stemme for det samlede lovforslag, der skal gennemføre regeringens ønske om et paradigmeskifte, så flygtninge fremover kun skal have beskyttelse med henblik på midlertidigt ophold. Men samtidig forklarede udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) under førstebehandlingen af lovforslaget, at også han undrede sig over, at »kvoteflygtningeopholdstilladelserne også er omfattet af regimet omkring midlertidighed«.

»Vores udgangspunkt er, at det er genbosætning, og det er folk, der skal blive i Danmark«, tilføjede han.

Mattias Tesfaye vil ikke stille op til et interview med Politiken, men skriver i en sms, at Socialdemokratiet vil stemme gult til SF’s ændringsforslag, altså stemme hverken for eller imod.

»Vi støtter helt generelt, at flygtninge skal have beskyttelse, så længe de har brug for det. Men for nogle grupper af kvoteflygtninge kan der være særlige årsager til, at de skal genbosættes mere permanent. Det gælder for eksempel de behandlingskrævende«, skriver Tesfaye og fortsætter:

»Den balance synes vi hverken regeringens eller SF’s forslag åbner mulighed for, derfor stemmer vi gult til ændringsforslaget. Altså hverken ja eller nej«.

Endnu mere bekymring

Selv om Holger K. Nielsen havde håbet på opbakning, er han trods alt glad for, at Socialdemokratiet ikke stemmer rødt.

»Det håber jeg da er udtryk for en eller anden begyndende ændring på deres politik. I disse tider er man jo glad for små skridt og forandringer«, siger han.

I Alternativet har udlændingeordfører Carolina Magdalena Maier ikke den store tiltro til det store oppositionsparti. Hun har på Twitter forgæves forsøgt at få svar fra Tesfaye om sagen.

»Men når de nu ikke vil svare på de her spørgsmål, så skaber det jo bare endnu mere bekymring for, hvad det er for værdier, de hviler på som parti. Og det hjælper ikke nødvendigvis i forhåbningerne om de forhandlinger, der kommer«, siger hun om situationen efter et valg, hvor der måtte være rødt flertal.

I Enhedslisten bakker udlændingeordfører Søren Søndergaard op om SF’s forsøg på en opblødning.

»Vi vil absolut stemme for det ændringsforslag«, siger han og problematiserer den midlertidighed, som regeringen og Socialdemokratiet opnår med lovforslaget.