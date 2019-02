Bundlinjen: Falcks svigt kan hæve den moralske barre i danske virksomheder

FOR ABONNENTER

Hvidvaskskandalen i Danske Bank overraskede og chokerede langt de fleste ledere i dansk erhvervsliv. Men ingen har påstået, at ledelsen i Danske Bank traf en strategisk beslutning om at fremme hvidvask for at tjene penge. Nu siger Konkurrencerådet, at det var en strategisk og lovstridig beslutning, da Falcks ledelse besluttede, at den hollandske virksomhed Bios i Danmark skulle tvinges i konkurs med lyssky og måske ulovlige metoder. Ingen havde troet, at det nogensinde kunne ske i velrenommerede virksomheder i Danmark.