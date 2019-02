Mand fundet død på byggeplads ved Herlev Hospital

En mand er tirsdag eftermiddag blevet fundet død på en byggeplads ved Herlev Hospital.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der fik anmeldelsen om den døde mand klokken 14.41.

»Der foregår noget byggeri ved hospitalet, og den afdøde er fundet i et vandhul på byggepladsen«, siger vagtchef Henrik Andreasen.

Midt på eftermiddagen kan politiet ikke sige noget om, hvordan manden er kommet af dage. Det vides derfor ikke, om hans død skyldes en ulykke, eller om han har været udsat for en forbrydelse.

»Det er vi i gang med at undersøge«, lyder det fra vagtchefen.

Som altid når en person bliver fundet død, og dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det vil sige, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere skulle vise sig, at der er tale om et drab.

ritzau