Politiet beslaglægger 45 giftslanger på Sjælland

45 giftslanger er tirsdag blevet beslaglagt forskellige steder på Sjælland.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Aktionen, der var et koordineret samarbejde mellem flere politikredse, skete efter oplysninger fra sociale medier såsom Facebook om, at der på stederne blev holdt giftige slanger.

Politiet fandt i alt 45 giftslanger, heriblandt Taipan-, Gabon- og klapperslanger. De er alle ulovlige i Danmark og må kun være i zoologiske haver og terrariecentre med særlige tilladelser.

Slangerne blev fundet på fire ud af fem adresser, som politiet ransagede. Der blev fundet fire slanger i Rødovre, 29 i Rødby, to i Nakskov og ti i Roskilde.

Ifølge Københavns Vestegns Politi er fire mænd blevet sigtet i sagen for at overtræde dyreværnsloven, som foreskriver, at man ikke må holde dyr, der kan være til fare for nogen eller skabe frygt.

De 45 giftslanger er efterfølgende bragt til et terrariecenter, som har tilladelse til at opbevare slangerne, indtil de eksempelvis overdrages til zoologiske haver.

ritzau