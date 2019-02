Politiet anholder fem mænd efter slagsmål i Assens

En mand blev bragt til sygehuset og fem andre blev anholdt efter et større slagsmål i Østergade i Assens tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Fyns Politi, der fik anmeldelsen om slagsmålet klokken 16.39.

Onsdag morgen er det dog fortsat småt med oplysninger, og politiets vagtchef kan ikke sige noget om hændelsesforløbet.

»En person er bragt til Odense Universitetshospital, men han er uden for livsfare«, siger vagtchef Sten Nyland.

Politiets teknikere blev sendt til stedet efter episoden. Omkring klokken 00.30 natten til onsdag var de færdige og kunne ophæve afspærringerne.

»Vi har afsluttet undersøgelserne på stedet, så nu venter vi på resultaterne«, siger Sten Nyland.

Fyns Politi vil onsdag morgen vurdere, om de fem anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.

»Vi har ikke fået dem afhørt endnu, så før det er gjort, kan vi ikke vurdere en fremstilling«, siger Sten Nyland.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvad de fem anholdte er sigtet for.

Fyens.dk skriver, at der foran Café Banken er spor af blod, og at der på jorden ligger en kniv, en skruetrækker og et bat.

Fyns Politi bekræfter, at politiet har fundet 'effekter, der kan relateres til episoden', men vil ikke komme ind på, hvilke effekter der er tale om.

ritzau