Da Danmark blev ramt af terror: »Det ligner en bar i det vilde vesten, der er skudt i smadder«

Omar el-Husseins terrorangreb i København kostede for fire år siden to menneskeliv og sårede fem betjente. I morgen udkommer en ny bog som ved hjælp af over 100 kilder opruller Omar el-Husseins liv og politiets dramatiske menneskejagt. Vi bringer her et hæsblæsende uddrag om angrebet på Krudttønden.