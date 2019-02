Overfaldt fængselsbetjent: Højesteret udviser LTF-medlem for bestandigt En 26-årig mand er blevet udvist med indrejseforbud for bestandigt efter et overfald på fængselsbetjent.

Højesteret beslutter, at et nu 26-årigt medlem af banden Loyal To Familia (LTF) udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Det oplyser Højesteret på sin hjemmeside.

Manden, der er pakistansk statsborger, er opvokset i Danmark. Han har tre gange siden 2009 været i Pakistan, hvor han har besøgt familie.

Han er tidligere dømt tre et halvt års fængsel for et voldeligt overfald på en fængselsbetjent, forsøg på hæleri samt narkokriminalitet.

ritzau