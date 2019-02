Tidligere 3F-chefredaktør førte hollandske graverjournalister bag lyset i forsøget på at finde smuds om Bios

Palle Smed erkender nu, at han kom til at bringe hollandske journalister i en »vildfarelse«, da han kontaktede dem i sit forsøg på at finde kritiske historier om Bios. Men en mail afslører tilsyneladende, at han direkte løj om, hvem han var sendt i byen for.

Da det hollandske medie Follow the Money blev kontaktet af en dansker i 2014, som ville betale mediets graverjournalister for at finde kritiske historier om det hollandske ambulanceselskab Bios, fortalte han dem aldrig den sande version af, hvem der reelt stod bag hans henvendelse.

Palle Smed, som danskeren hedder, gav journalisterne indtrykket af, at deres research skulle bruges til en artikel i Fagbladet 3F. Men det passede ikke. Fagbladet, som Palle Smed på det tidspunkt var forhenværende chefredaktør for, havde intet med sagen at gøre.

I stedet var Palle Smed nu som en selvstændig kommunikationskonsulent hyret af Falck til at finde smuds om konkurrenten Bios, der havde vundet udbuddet om ambulancekørsel i Region Syddanmark.

»De antog, at 3F var min opdragsgiver, og jeg bragte dem desværre ikke ud af vildfarelsen. Tværtimod var det en behændig forklaring, fordi jeg var bundet af min tavshedsklausul med Falck. Det fortryder jeg naturligvis i dag«, skriver Palle Smed i en mail til Politiken, hvor han altså erkender, at han vildledte journalisterne.

Palle Smed skriver videre:

»Den her sag giver naturligvis anledning til alvorlig selvransagelse«.





»Det er en skændsel«

Palle Smeds bearbejdning af de hollandske journalister er en af de seneste brikker, der er blevet afsløret i den såkaldte ’masterplan’, som Falck lagde sammen med kommunikationsbureauet Advice, efter Falck havde tabt den store udbudsrunde til Bios.

Falck hyrede Advice den 5. september 2014 – dagen efter vinderen af udbuddet blev offentliggjort – og lagde sammen med kommunikationsbureauet en strategi om forsøge at skubbe Bios ud af det danske marked igen ved særligt at sværte selskabet til i offentligheden. En plan, som Konkurrencestyrelsen i en redegørelse har erklæret i klar strid med reglerne, og som konkurrencemyndighederne nu har besluttet at anmelde Falck til politiet for.

Palle Smed blev hyret som en kommunikationskonsulent med eget bureau, der skulle bidrage til planen.

Danmarks Radio og Radio24syv har interviewet den hollandske journalist og chefredaktør på Follow the Money, Eric Smit, som blev kontaktet af Palle Smed. Eric Smit fortæller, at journalisterne i dag føler sig »snydt, vildledt og manipuleret«. For ifølge journalisterne undlod Palle Smed ikke blot at fortælle, hvem han arbejdede for. Han fortalte direkte, at han stadig arbejdede hos 3F.

I en mail til Politiken uddyber Eric Smit:

»Palle Smed hævdede, at han arbejdede for Fagbladet 3F, og at 3F betalte for researchen. Vi vurderede, at det virkede troværdigt. Vi tjekkede op på Smed og hans fortid, og for os virkede det som en legitim påstand. Vi er chokerede over at være blevet vildledt af Smed, nu hvor rapporten fra jeres konkurrencemyndigheder har gjort det klart, at Falck var firmaet, der stod bag og betalte. Kort sagt: Det er en skændsel«, mener Erik Smit.

Politiken har bedt Eric Smit om at dokumentere, at Palle Smed hævdede, at det var 3F, der ville betale journalisterne for at grave i, hvad der fandtes af kritiske historier om Bios.

Erik Smit har fremsendt en mail af 29. oktober 2014, hvor Palle Smed skriver:

»Min tidligere arbejdsgiver Fagbladet 3F betaler mig, og jeg betaler jer«.

Thomas Hundsbæk, kommunikationschef i 3F, bekræfter, at Palle Smed dermed har løjet over for de hollandske journalister.

»Vi kan fuldstændig afvise, at vi har noget med det her at gøre, og vi lægger ekstrem stor afstand til det, Palle Smed har hævdet. Vi er både forbløffet og i virkeligheden ret vrede over det. Han har misbrugt vores navn«, siger Thomas Hundsbæk.