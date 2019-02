»En skændsel«: Tidligere 3F-chefredaktør vildledte hollandske journalister til at grave smuds frem om Bios

Palle Smed erkender nu, at han kom til at bringe hollandske journalister i en »vildfarelse«, da han ville have dem til at finde kritiske historier om Bios. Tilsyneladende var der dog ikke blot tale om en »vildfarelse«. En mail afslører, at han direkte løj om, hvem han var sendt i byen for.