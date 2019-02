Femern-forbindelse får længe ventet tysk godkendelse Myndighederne på den tyske side har godkendt opførelsen af Femern-forbindelsen. Det skriver Femern A/S.

Femern A/S har officielt modtaget en godkendelse af den tyske del af Femern-forbindelsen fra tyske myndigheder i Slesvig-Holsten. Det oplyser Femern A/S i en pressemeddelelse.

Allerede den 28. december var den politiske aftale i Slesvig-Holsten på plads, men nu er aftalen underskrevet og overleveret til Femern A/S, der står for forbindelsen.

»Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten«, skriver Claus F. Baunkjær, administrerende direktør for Femern A/S, i pressemeddelelsen.

Der kan stadig klages over afgørelsen til domstolen i Leipzig.

Femern A/S understreger, at der er tale om godkendelse af byggeriet på den tyske side. Byggeriet på dansk side - og selve sænketunellen - ligger under den danske anlægslov.

ritzau