Ministeren for ’et af de største bluffnumre’ i clinch med chefredaktøren for ’den forudindtagede avis’

De er før tørnet sammen i klimadebatten, Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Først var det Christian Jensen, der kaldte Venstres klimaudspil »et af de største bluffnumre i nyere dansk politik«. Dernæst var det Lars Chr. Lilleholt, der i et debatindlæg beskyldte »klimapartiet Politiken« for ikke at adskille holdninger og journalistik.

Onsdag aften skete det igen. Denne gang foran et ivrigt publikum i Pressen, hvor Christian Jensen havde inviteret klimaministeren til en debat om, hvordan politikere og medier hver især og sammen kan bidrage til at gøre Danmark mere klimavenligt.

Det var dog ikke nye toner, der lød fra Lars Chr. Lilleholt, da de to mænd stod ansigt til ansigt. For når Politiken skriver om klima, er det med en forudindtaget antagelse om, at de blå partier ikke kan føre grøn politik, lød det fra klimaministeren:

»Politiken er på mange måder en fantastisk avis. Men når vi kommer til debatten på klimaområdet, må jeg bare sige, at jeg en gang imellem bliver en anelse skuffet. For så er Politiken om nogen en forudindtaget avis i forhold til, hvordan man som borgerlig står«, sagde Lars Chr. Lilleholt.

»Christian, det er sådan for dig, og også lidt for Politiken, at det med at være blå og grøn ikke klinger helt godt i Politikens ører. Det hænger bedre sammen at være rød og grøn. Men jeg er af den opfattelse, at man sagtens kan være blå og ville noget med klimaet. For er der nogen kamp, der er vigtig og burde samle os på tværs af partier, så er det indsatsen i forhold til klimaet. Og det håber jeg da også, at Politiken gerne vil«, siger Lars Chr. Lilleholt.

Ifølge Christian Jensen bliver der ikke gjort forskel på partierne. Når Venstre særligt er i avisens søgelys, skyldes det, at det er det parti, der sidder i regering, og altså dets medlemmer, der kan få gennemført deres politik.

»Det er jer, der nu har haft 4 år til at gøre noget ved det. Det er derfor, vi stiller jer til regnskab nu«, siger Christian Jensen.

Ikke meget at rose

Lars Chr. Lilleholt fremhævede regeringens tiltag, heriblandt havvindmølleparker og den ros, han bliver mødt med, når han som klimaminister rejser rundt i verden. Men intet af det har Politiken haft »mange rosende ord for«.

»Vi roser, hvad rosværdigt er, og dadler, hvad dadelværdigt er«, svarede Christian Jensen.

Der er bare ikke meget at rose, og der mangler i Christian Jensens øjne sammenhæng mellem mål og midler i regeringens klima- og energipolitik. Især på to områder: transport og landbrug.

»I har et mål om, at der i 2030 skal være 1 million grønne biler. Hvis man kigger på den almindelige udvikling, vil det betyde 290.000 alene af den årsag. Jeres tiltag lægger 1.000 oveni«.

»Når den almindelige teknologiske fremskrivning bidrager med 290.000 grønne biler på de danske veje, og I lægger 1.000 oveni med jeres politik, er der ikke overensstemmelse mellem ord og handling. Det er det, vi på Politiken udfordrer«, lød det fra Christian Jensen

Og med det kom debatten tilbage til, hvordan Politiken dækker klimaet.

»Jeg savner, at man sætter de kritiske lygter mod andre i den her debat. Når man som borgerlig vil spille inde på den her debat, er der en forudindtagelse i Politiken. Enten vælger I ikke at omtale det, ellers er der ikke plads til det i den trykte avis, men kun på pol.dk«, lød det fra klimaministeren.