Passagerer efter nyt DSB-regnskab: Derfor vinder bussen over toget

Der er efterhånden mange alternativer til den klassiske togtur, når vi skal rejse rundt i landet. DSB er presset og forsøger at vinde passagererne tilbage med billige billetter. Prisen skal være lavest for dem, der kan rejse uden for myldretiden og bestille i god tid. Vi har spurgt nogle af de rejsende om, hvorfor de foretrækker bussen frem for toget - eller omvendt.