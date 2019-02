Sket i ugen: Vejen til helvede er brolagt med gode venner

Sagt i ugen

Justitsminister Søren Pape i blogindlæg med overskriften ’Kriminelle bør stemme rødt’:

»Vi vil alle bekæmpe kriminalitet. Ingen partier eller politikere ønsker at forsvare de kriminelles handlinger. Det kunne aldrig falde mig ind at beskylde mine kolleger for sådan noget. Venstrefløjen holder ikke med de kriminelle. Men jeg tror, de kriminelle holder med venstrefløjen«.

(TV 2)

Det bekymrer Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, at Justitsministeriet ikke længere benytter sig af ekspertise fra Straffelovrådet:

»Lovudkast og lovforslag udarbejdes internt i ministeriet og fremlægges med ultrakorte høringsfrister. Enkeltsager og stemningsbølger har fået en væsentlig indflydelse på den retspolitiske dagsorden. Når der indføres hovsa-lovgivning, som er dårligt forberedt og præget af tilfældige stemningsbølger, kan det bidrage til yderligere at svække tilliden til politikerne og det politiske system«.

(Kristeligt Dagblad)

Alternativets leder Uffe Elbæk om, hvem han håber at se som statsministerkandidater – ud over sig selv naturligvis:

»Der skal både være en med rastafarihår og en med turban. Der skal være brune og hvide og mange flere kvinder. Vi skal afspejle den mangfoldige verden, vi lever i i 2019«.

(B.T.)

Komiker Sebastian Dorset om de alternative statsministerkandidater:

»Uffe Albæk vil gerne have ministre ’med turban og rastahår’. Det har jeg intet imod, men hvis det er begge dele på én gang, er det ikke folk, jeg har lyst til at sidde bagved i biografen«.

(Twitter)

Eric Smit, hollandsk graverjournalist om det arbejde, han blev bestilt til at gøre for Advice og Falck:

»Vi troede, vi var i dialog med en ’ægte’ journalist. Derfor er det et chok, at vi ultimativt var ansat af Falck til at grave skidt frem på konkurrenten. Vi arbejder ikke for virksomheder og føler os virkelig snydt. Jeg føler, at jeg er midt i en dårlig B-film«.

(DR)

Espen Højlund, direktør for Advice, forklarer om Falck og kampagnen mod Bios. Læs det eventuelt to gange:

»De, der arbejdede med Falck, var underlagt en fortrolighedsaftale. Faktisk en dobbelt fortrolighedsaftale. Det betyder, at de ikke måtte sige noget eksternt, men heller ikke internt. Og den slags fortrolighed vil Advice gøre op med. Derfor har vi også indskærpet over for medarbejderne, at man ikke kan underskrive en dobbeltfortrolighedserklæring, uden som minimum at den øvrige direktion i bureauet må vide, hvad der foregår«.

(Mediawatch)

Præsident Donald Trump ved ’State of the Union’-talen:

»Vi har gang i et økonomisk mirakel i USA – og det eneste, der kan stoppe det, er fjollede krige, politik eller latterlige efterforskninger. Hvis der skal være fred og lovgivning – så kan der ikke være krig og undersøgelser. Sådan fungerer det ikke«.

(DR)

Vis mere