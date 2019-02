»Udtryk for en forkert retstilstand«: Tidligere PET-chef anker fængselsdom

Den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, kan ikke leve med sin fængselsdom på 4 måneders ubetinget fængsel for at have medvirket i bogen ’Syv år for PET’. Derfor har han efter små to ugers betænkningstid valgt at anke dommen til landsretten.

I en skriftlig udtalelse forklarer Jakob Scharf:

»Jeg har nu sammen min advokat og andre rådgivere brugt to uger på at gennemgå byrettens afgørelse. Som jeg har sagt helt fra begyndelsen af denne mærkværdige sag, så har jeg udtalt mig til bogen ”Syv år for PET”, fordi der efter min opfattelse er tale om en bog af samfundsmæssig betydning.

Jeg har ligeledes lagt vægt på at udtale mig til citat, for at der ikke skulle være tvivl om mine bidrag til bogen, og af samme grund har jeg naturligvis også været optaget af ikke at udtale mig på en måde, der kunne skade nogen eller noget«

Både nu og mens jeg var chef for PET har det været min grundlæggende holdning, at størst mulig åbenhed om PET’s forhold - og ikke det modsatte - er af væsentlig betydning. Det kommer derfor næppe bag på nogen, at jeg er grundlæggende uenig i byrettens afgørelse og præmisserne for denne afgørelse, og når det er tilfældet, er det eneste rigtige at indbringe afgørelsen for en højere retsinstans.

Alligevel har jeg skulle tænke mig grundigt om, og jeg har ikke mindst skulle tænke over, om jeg overhovedet orker at bruge mere tid og ikke mindst flere kræfter og ressourcer på denne sag, som allerede har krævet så meget.

Jeg overbevist om, at byrettens afgørelse er udtryk for en forkert retstilstand, og jeg er også overbevist om, at man skal stå ved sit ansvar og fortsætte med at kæmpe for det, man mener er rigtigt og vigtigt. Den lette løsning er ikke altid den rigtige, og derfor vil byrettens afgørelse blive indbragt for landsretten«.

