Drabs-sigtet i Nedim sagen er løsladt

En 22-årig mand, som har været varetægtsfængslet i sagen om drabet på Nedim Yasar, er i dag blevet løsladt af anklagemyndigheden og Københavns Politi.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Brian Belling fra afdelingen for personfarlig kriminalitet.

»Vi har løsladt en fra drabssagen mod Nedim Yasar. Vi efterforsker stadig sagen, og det har ført til, at vi ikke mener, at der er grundlag for at varetægtsfængsle ham længere, så derfor har vi løsladt«, siger han.

Ifølge vicepolitiinspektøren er den 22-årige stadig sigtet. To andre er ligeledes sigtet og stadig varetægtsfængslet.

Ved et tidligere retsmøde om forlængelse af de sigtedes varetægtsfængsling blev sigtelsen mod den nu løsladte ændret til medvirken til forberedelse af drab. Det skete, inden dørenen blev lukket for offentligheden,

Mandens forsvarer Lone Damgaard, bekræfter løsladelsen.

»Nu er jeg afskåret fra at fortælle, hvad der er foregået bag rettens lukkede døre i grundlovsforhøret og i fristforlængelserne, men det kommer ikke bag på mig, at han er løsladt. Det burde han have vært for længe siden«, siger hun.

Københavns Politi oplyser, at sigtelsen mod din klient opretholdes?

»Det er ikke usædvanligt, at sigtelsen bliver opretholdt, selv om man er løsladt. Men så forventer jeg, at den på et senere tidspunkt bliver frafaldet«, siger hun.

Politiet formoder, at de tre mænd står bag det drab, som nærmest lignede en henrettelse, på den tidligere bandeleder og gangster fra Ballerup, og som fandt sted 19. november på Hejrevej i København efter en reception for Yasars bog ’Rødder’ om vejen ud af bandelivet.

Drabet vakte stor opsigt og er blandt andet blevet udlagt som et signal om at holde mund om en kriminel fortid i bandemiljøer. Københavns Politi har oplyst, at man arbejder med flere forskellige mulige motiver.