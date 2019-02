Døve og alvorligt syge har penge til gode i Britta Nielsen-sagen

Seks kommuner, to regioner, Danske Døves Landsforbund og Cystisk Fibrose Foreningen vurderes at have penge til gode i Britta-sagen, oplyser Socialministeriet.

Den 64-årige tidligere betroede medarbejder i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner fra den såkaldte Satspulje, der ellers skulle støtte samfundets svageste.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde blandt andet adgang til styrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Falske projekter

Det er dog kun i en mindre del af sagerne, at konkrete tilskudsmodtagere skønnes at have penge til gode. En stor del af svindlen menes nemlig at være sket ved, at Britta Nielsen oprettede fiktive projekter.

I andre tilfælde er der mistanke om, at hun har ændret i beløbsstørrelser, så tilskudsmodtagerne ikke har fået, hvad de var blevet stillet i udsigt. Mens forskellen menes at være blevet overført til hendes egen konto.

Men de seks kommuner - Fredericia, Jammerbugt, København, Næstved, Holstebro og Roskilde - samt Region Midtjylland, Region Syddanmark og de to foreninger har tilsyneladende fået mindre udbetalt, end de egentlig havde fået tildelt.

»For mig handler det om, at vi skal have ryddet helt op efter den her svindelsag, og en del af den oprydning handler om at få pengene tilbage til dem, der kan være blevet snydt«, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) i en pressemeddelelse.

»Hvis det er tilfældet, så skal de selvfølgelig også have deres penge«.

Stak af til Sydafrika

Britta Nielsen sygemeldte sig fra jobbet i styrelsen i begyndelsen af september sidste år. Få dage efter blev hun meldt til politiet af sin arbejdsgiver.

Britta Nielsen blev varetægtsfængslet i november, efter at hun var blevet udleveret fra Sydafrika, hvor hun opholdt sig, da sagen begyndte.

Hendes tre børn og hendes svigersøn er også sigtet i sagen.

Ritzau