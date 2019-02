SF vil stoppe Socialdemokratiet i at danne regering alene

SF vil kræve, at S-formand Mette Frederiksen efter et valg skal forhandle om at danne en flerpartiregering.

SF vil forsøge at bremse Socialdemokratiet i at danne den etpartiregering, som partiformand Mette Frederiksen (S) går til valg på.

Efter et folketingsvalg går partierne til dronningen og meddeler, hvem de peger på som forhandlingsleder og på hvilke betingelser. Her vil partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) indlevere et papir med en afgørende betingelse for at støtte Mette Frederiksen som forhandlingsleder:

»SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger og kan støtte Mette Frederiksen som ny statsminister på den betingelse, at hun danner en regering bestående af flere partier fra hendes parlamentariske grundlag«, hedder det.

Pia Olsen Dyhr begrunder sit ønske med, at »en sådan regering bliver stærkere, ved at der indgår flere partier i den«. Det sikrer mod at få problemer med at navigere på meget få mandater, mener hun:

»Hvis vi skal have et skifte både i det politiske indhold og i selve regeringen, er vores anbefaling til Mette Frederiksen, at der skal flere partier med«.

Det er usædvanligt, at et parti allerede før et valg offentliggør ordlyden af beskeden til dronningen.

»Vi gør det for at synliggøre for danskerne, at SF er klar til at gå ind i en regering, hvis indholdet er det rigtige. Det skal der ikke være tvivl om. Folk skal ikke lige pludselig efter valget tænke: Nå, kunne de finde på det«, forklarer Pia Olsen Dyhr.

Hun vil ikke på forhånd hindre andre partier fra rød blok i at deltage i en rød regering. Og hun afviser, at det kan komme på tale at støtte Lars Løkke Rasmussen (V).

SF’s manøvre minder om Liberal Alliances skaktræk fra dronningerunderne i 2015. LA tvang dengang Løkke til at gennemføre to runder. LA krævede i første omgang, at Løkke skulle »lede forhandlingerne om dannelsen af en borgerlig flertalsregering« med V, DF, K og LA. Det gik ikke i 2015. I dag siger Samuelsen:

»Selv om det ikke lykkes første gang, kan det lykkes senere i en regeringsperiode. Det er vi lykkedes med ved at markere, hvad vi ville«.

Olsen Dyhr føjer med sin melding en ny facet til den positionskrig om regeringsmagten, som blev udløst af S- formandens grundlovstale, hvor hun slog hånden af de radikale som fremtidig regeringspartner. Den radikale leder, Morten Østergaard, har bebudet, at han for at støtte Frederiksen som statsminister vil betinge sig en skriftlig aftale om, at en ny regering skal være uafhængig af Dansk Folkeparti.

»Jeg byder det velkommen, at SF også siger, at Socialdemokratiets valgkampstrategi ikke dikterer udfaldet af, hvad der sker efter næste valg. Det er bedre sent end aldrig«, siger Morten Østergaard.

Han efterlyser dog svar på, om SF vil være villig til at danne flertal med Dansk Folkeparti i en kommende regering.

S holder fast i etpartiregering

SF’s manøvre får ikke Socialdemokratiet til at ændre kurs. Politisk ordfører Nicolai Wammen (S) understreger, at S og SF generelt har et godt samarbejde, men: »Socialdemokratiet går til valg på at danne en etpartiregering. Det gør vi, hvis vi ellers bliver betroet det ansvar af danskerne. Vi mener, at den bedst vil kunne formidle det brede samarbejde«.

Alternativets leder, Uffe Elbæk. kalder SF’s signal »superinteressant«:

»Jeg kan kun læse det sådan, at Socialdemokratiet er nødt til at bakke på det, de tidligere har sagt, hvis de ønsker at sidde for bordenden for en ny regering«, siger Elbæk, der selv er statsministerkandidat.

Politisk ordfører Pernille Skipper (EL) vil stille betingelser, men ikke om, hvor mange partier en regering skal bestå af:

»De vil handle om et mere lige samfund, et grønnere samfund og mere tryghed for almindelige lønmodtagere. Hvor meget vi kan få igennem i forhandlingerne, afhænger af vores mandattal«.