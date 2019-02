Skatteministeriet: Advokatfirmaet Bech-Bruun var inhabil og kunne misbruge fortrolige oplysninger i udbyttesag

Ministeriet vil både have millionsalær fra advokatundersøgelse tilbage, og have Bech-Bruun straffet i klage til Advokatnævnet.

Der er ualmindeligt kold luft mellem Kampmannsgade i det indre København, hvor Kammeradvokaten bor, og Langelinje Allé lidt længere mod nord, som er advokatfirmaet Bech-Bruuns adresse.

Kammeradvokaten har brugt flere af sine mange kasketter som advokat for staten til at sende missiler afsted mod et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, for deres rolle i sagen om formodet svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner.

Fakta Advokatnævnet Advokatnævnet består af en formand, 2 næstformænd og 18 andre medlemmer. Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. De øvrige 18 medlemmer udgøres af 9 advokater, der er valgt af Advokatsamfundet, og af 9 medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige interesser. Nævnet kan give indklagede advokater en irettesættelse eller bøde på op til 300.000 kroner, og kan bestemme at advokatens salær skal bortfalde eller reduceres. Vis mere

Skatteministeriets 35 sider lange klage til Advokatnævnet over Bech-Bruuns optræden i sagen, som Politiken har fået aktindsigt i, fortæller hidtil ukendte elementer af historien.

Eksplosive dokumenter

Det hele begyndte i oktober sidste år, da Kammeradvokaten fandt to dokumenter. Kammeradvokaten efterforsker udbyttesagen sammen med Skattestyrelsen.

I forbindelse med det arbejde fandt Kammeradvokaten de eksplosive papirer som viste, at Bech-Bruun har rådgivet den tyske North Channel Bank om skattetransaktioner, som involverede amerikanske pensionsfonde, som skulle søge tilbagebetaling af udbytteskat i Danmark.

Eksplosive papirer af to grunde: North Channel Bank er en af hovedaktørerne i udbyttesvindlen - to af bankens bagmænd er sigtet for groft bedrageri i sagen. Og Bech-Bruun gennemførte i 2017 en uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen for Skatteministeriet, og fik 3,5 millioner kroner for arbejdet.

Kammeradvokaten gav oplysningerne videre til den mand i Skattestyrelsen, som leder efterforskningen af udbyttesagen, Steen Bechmann Jacobsen, som 23. oktober sendte dem videre i et brev til en afdelingschef i Skatteministeriet.

Steen Bechmann tilføjede for egen regning en ekstra sprængladning i brevet: Skattestyrelsen havde nemlig »erfaret«, at Bech-Bruun i sommeren 2018 påtog sig at være advokater for to canadiske pensionsfonde, som er impliceret i udbyttesagen ved at have fået store millionbeløb udbetalt som tibagebetaling af udbytteskat med metoder, som Skattestyrelsen anser for svindel.

Skatteministeren ventede ikke på svar

Skatteministeriet arbejdede hurtigt: 29. oktober sendte skatteminister Karsten Lauritzen (V) et brev til managing partner hos Bech-Bruun, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, og bad om en forklaring.

Karsten Lauritzen ventede ikke på et svar fra Bech-Bruun, før han torsdag den 1. november ved middagstid holdt et pressemøde, hvor han fortalte om det, han opfatter som Bech-Bruuns dobbeltrolle i udbyttesagen. Ministeren bebudede få dage senere en klage over Bech-Bruun til Advokatnævnet.

Her kom Kammeradvokaten på banen igen, nu som advokat for Skatteministeriet. Det var to af firmaets topfigurer, Boris Frederiksen og Steffen Sværke, som skrev den 35 sider lange klage, som blev sendt til Advokatnævnet 21. december.

Det er en såkaldt adfærds- og salærklage, hvor Skatteministeriet både vil have de 3,5 millioner kroner, som ministeriet betalte for advokatundersøgelsen, tilbage, og samtidig have Bech-Bruun straffet for en række påståede overtrædelser: