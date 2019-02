22-årig mand stak offer ihjel under fest på Amager

I en lejlighed i Kastrup på Amager fandt politiet tidligt om morgenen en oktoberdag i 2017 en 27-årig mand, der var dræbt af knivstik.

En gruppe unge mænd var få timer inden mødtes for at feste, hvilket inkluderede større mængder alkohol og stoffer.

Undervejs opstod der en konfrontation, der førte til, at en 27-årig mand blev stukket fire gange i ansigtet og i brystkassen med en køkkenkniv.

Ved Østre Landsret blev 22-årige Mathias Chor fredag fundet skyldig i drabet. Straffen lyder på 12 års fængsel.

Et drab straffes i udgangspunktet med 12 års fængsel, hvis der hverken er formildende eller skærpende omstændigheder.

Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Københavns Byret.

Efter henvendelse fra undrende borgere ankom politiet torsdag den 12. oktober 2017 til lejligheden på Bredagervej 29 nær Københavns Lufthavn.

Kort tid efter anholdt politiet to mænd, der på daværende tidspunkt var 19 og 21 år. Den yngste blev løsladt kort tid efter anholdelsen, mens den anden altså nu er dømt for drabet ved Østre Landsret.

Offeret kendte ikke den 22-årige på forhånd, men var til stede på grund af en fælles bekendt.

Under retssagen har man forsøgt at få belyst, hvad der ledte op til drabet. Men det har ikke været muligt at finde ud af, fortæller anklageren.

Mathias Chor erkendte sig skyldig i grov vold med døden til følge.

Han har dog nægtet sig skyldig i drab, da der ifølge Chor selv var tale om selvforsvar. Ifølge anklageren har retten ikke kunnet finde beviser for, at det skal skulle være tilfældet.

Den 22-årige mand er tidligere dømt for vold.

