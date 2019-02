Børneopdragelse genenm tiderne: I 1997 blev det forbudt at slå egne børn Et nyt lovforslag har til formål at forbyde psykisk vold. Få overblik over udvikling af vold mod børn her.

Psykisk vold skal være fortid, mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der har fremsat et lovforslag, som skal komme psykisk vold mod blandt andre børn til livs.

Hvis forslaget vedtages, kan det eksempelvis blive strafbart at udsætte sine børn for hyppige og langvarige stuearrester, der kan være nedværdigende, forulempende og krænkende.

Få her overblik over, hvordan reglerne om fysisk og psykisk afstraffelse af børn har udviklet sig:

Da der blev indført undervisningspligt i Danmark i 1814, fik lærerne samtidig en instruks for, hvordan eleverne måtte tugtes i skolerne.

Lærere måtte slå børnene med et lille ris eller en såkaldt tamp, der var et kort reb, som senere blev erstattet af spanskrøret.

I 1900-tallet blev det også populært blandt lærere at uddele ørefigner, altså lussinger.

I 1952 blev det forbudt på københavnske skoler at straffe børn fysisk, selv om det skete under skarp protest fra Københavns Kommunelærerforening.

I 1967 skulle skoleledere og -lærere i resten af landet pakke spanskrørene væk og altså stoppe med at straffe børn fysisk.

Det skete med bekendtgørelse 276, populært kaldet spanskrørscirkulæret, der havde virkning fra 1. august samme år. I bekendtgørelsens paragraf 8 står der: 'Legemlig straf må ikke anvendes'.

Indtil 1997 var det en almindelig antagelse i befolkningen, at forældre stadig havde en vis ret til at revse, altså fysisk straffe, deres egne børn. Også selv om revselsesretten egentlig blev ophævet omkring et århundrede forinden.

Revselsesretten gjorde, at forældre ikke kunne straffes for visse former for mild vold over for deres børn. Det kunne være en endefuld eller en lussing.

13. juni 1997 blev revselsesretten endeligt afskaffet af Folketinget.

I den daværende forældremyndighedslovs § 2, stk. 2 stod der: 'Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling'.

Dermed blev også mild vold mod børn gjort strafbart i samme omfang, som hvis volden var begået mod en hvilken som helst anden person.

Interesseorganisationen Børns Vilkår siger lørdag, at den regelmæssigt modtager opkald fra børn, der 'udsættes for stuearrest på en måde, som de ikke forstår meningen med, og som er meget langvarig og invaliderende for dem'.

Børns Vilkår kalder lovforslaget et første skridt mod at få ophævet psykisk revselsesret.

Kilder: Berlingske, familieadvokaten.dk, folkeskolen.dk, Justitsministeriet.

ritzau