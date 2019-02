Fem spørgsmål til den politiske redaktør: Hvorfor vil SF forhindre Mette Frederiksen i at danne en soloregering?

Hvorfor går SF allerede nu ud og erklærer, hvad partiet vil meddele dronningen efter folketingsvalget? Ligger der en særlig timing bag? Og hvorfor er det egentlig, at SF er så optagede af, at Mette Frederiksen ikke danner en soloregering? Politikens politiske redaktør forklarer.

Når SF efter det kommende folketingsvalg skal meddele, hvem partiet ser som forhandlingsleder, kommer der til at følge et helt særligt krav med, som vil indgå på den seddel, der bliver indleveret til dronningen:

SF peger på Mette Frederiksen, men kun hvis hun vil love at danne en regering bestående af mere end ét parti fra hendes parlamentariske grundlag.

Med dronningerunden vil SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, altså forsøge at tvinge Socialdemokratiets formand til at droppe planerne om den etpartiregering, som socialdemokraterne går til valg på. En plan, som Pia Olsen Dyhr offentliggjorde i et interview i Politiken i dag.

Men hvorfor går SF allerede nu ud og erklærer, hvad partiet vil meddele dronningen efter folketingsvalget? Ligger der en særlig timing bag? Og hvorfor er det egentlig, at SF er så optagede af, at Mette Frederiksen ikke danner en soloregering?

Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, forklarer:

1.Anders Bæksgaard, hvad er det, Pia Olsen Dyhr håber at opnå med en sådan udmelding?

»SF har længe forsøgt at gøre sig spilbare i forhold til en eventuel regeringsdannelse. Man har blandt andet set, at partiet har rykket sig på en del udlændingespørgsmål og lagt sig tættere op ad Socialdemokratiet end de radikale, Alternativet og Enhedslisten – på den måde har SF mindsket de problemer, der ville opstå, hvis man fik mulighed for at komme med på ministerholdet. Som tidligere minister ved Pia Olsen Dyhr, at der findes mere reel indflydelse i en regering end uden for. Og med et scenarie, hvor SF ender udenfor sammen de radikale, Alternativet og Enhedslisten, kan SF hurtigt komme til at ligne et halehæng til Socialdemokratiet, hvilket SF har været kritiseret for i sin tid i opposition. Det tror jeg ikke, Pia Olsen Dyhr er interesseret i, på samme måde som hun ikke er interesseret i at, at SF bliver klemt af de andre støttepartier, hvilket der er en risiko for vil ske. Derfor vil hun hellere sidde ved magten og tage ansvar«.

2. Ser du hendes krav om en flerpartiregering som en opsigtsvækkende udmelding?

»Det er ikke usædvanligt, at Pia Olsen Dyhr offentliggør sit ønske om, at der skal være en flerpartiregering: Det har hun egentlig gjort før. Men det er usædvanligt, at hun offentliggør sin skrivelse til dronningen – altså hvad der konkret kommer til at stå på sedlen, som skal leveres til dronningen efter et valg – før vi overhovedet har været ved stemmeurnerne. Almindeligvis ser vi, at partierne putter med deres besked til dronningen langt hen ad vejen, fordi de gerne vil have en form for overraskelsesmoment, når dronningerunden så begynder«.

3. Hvorfor tror du, at Pia Olsen Dyhr gør det her nu? Hvilken timing ligger der bag det?

»Hun vil lægge forøget pres på Mette Frederiksen og signalere: ’Jeg mener det, jeg siger. Vi skal have en flerpartiregering, for det er den mest manøvredygtige røde alliance, du kan få’. Analysen, Pia Olsen Dyhr laver, er sådan set reel nok. For ender Mette Frederiksen alene i regeringskontorerne uden andre partier, så skal hun altså ikke bare forhandle til en eller to, så skal hun forhandle til tre sider – måske skal Dansk Folkeparti også ind og have en bid af kagen – og det er en umådelig svær øvelse. Det bliver en større udfordring end den, Løkke har stået med de seneste tre år«.

4. Sidst, SF gik i regering, kunne partiet som bekendt ikke stå distancen. Hvad har ændret sig? Hvorfor tror du, at et parti som SF nu er klar til at forsøge igen?