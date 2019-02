SF: Vores krav om en flerpartiregering er ikke ultimativt

Hvad har SF tænkt sig at gøre, hvis flertallet efter folketingsvalget skifter, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, holder fast i sin plan om at danne en etpartiregering?

Spørgsmålet blev højaktuelt i går, efter at SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, i denne avis bedyrede, at SF kun kan støtte Mette Frederiksen som ny statsminister, hvis hun indvilliger i at danne regering med flere partier fra sit parlamentariske grundlag.

I løbet af søndagen fortalte Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, i flere medier, at den nye melding fra SF ikke får Socialdemokratiet til at afvige fra planen om en soloregering.

Men hvad så nu? Vil SF så nægte at bakke op om Mette Frederiksen forud for en dronningerunde?

»Nej«, forklarer Jacob Mark, SF’s gruppeformand.

»Men på den seddel, vi kommer til at aflevere til dronningen efter et valg, vil der stå, at vi kun peger på Mette Frederiksen under forudsætning af, at hun indkalder til regeringsforhandlinger med alle partier i rød blok, fordi vi ikke vil have, at S lukker sig inde«, forklarer han.

Men hvad hvis S holder fast og ikke vil danne en flerpartiregering?

»Så har vi en ny situation, og så skal vi finde på en ny plan, og så kommer der formentlig en ny dronningerunde«.

Efter en første dronningerunde vil SF så holde holde fast i sit krav om en flerpartiregering?

»Kravet gælder første dronningerunde. Derefter vil vi stadig pege på Mette Frederiksen, men det vil nu stå klart for omverdenen, at det var S og ikke SF, der ønskede at lave en lille regering, som ikke baserer sig på et bredt flertal. Og så må Mette Frederiksen selv stå til ansvar for sin regering. Den bliver ikke særlig stabil, tror jeg«.

Vil SF – også selv om S ikke lytter til jeres krav – bakke op om Mette Frederiksen som statsminister?

»Vi kommer hverken til at bringe os selv i spil som statsminister eller pege på andre. Vi peger på Mette Frederiksen«.

Men hvorfor så besværet? S har senest søndag meldt ud, at de ikke har tænkt sig at åbne op for en flerpartiregering, og man må jo så forstå, at jeres krav ikke er ultimativt. Kan du forstå, hvis det kan være svært at se, hvad jeres manøvre så skal nytte?

»Det kan jeg godt forstå, men det er, fordi dansk politik efterhånden er blevet så ultimativt, at det eneste, der efterhånden virker – når man skal være smart i en fart – er, at man er klar til at vælte statsministeren eller trække tæppet, hvis man ikke får sin vilje. Men nej, det, vi gør her, er ikke ultimativt. Det er ligesom i 2015, hvor LA satte som betingelse, at de ville have en forhandling for at kunne pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Der valgte han at indkalde til en forhandling, hvor de dog ikke kunne blive enige om et regeringsgrundlag – det er det, vi lidt har ladet os inspirere af: Vi vil i det mindste have en forhandling«.

»Vi vil trække hele den politiske diskussion, vi får efter et valg, til venstre. Det skal handle om de krav, vi stiller på klimaområdet, og når det gælder at mindske uligheden. Det er det, vi vil have en forhandling om. Når man som S er et parti, der baserer sig på støttepartier, så er man også nødt til at lytte til støttepartier. Jeg kan ikke forestille mig, at S skulle ende med ikke at ville lytte«, siger Jacob Mark.