Omar el-Hussein var på liste hos PET før drab På seminar så politifolk liste med Omar el-Husseins navn, fordi han kunne tænkes at blive syrienkriger.

Inden drabene på filminstruktør Finn Nørgaard og den frivillige vagt Dan Uzan for fire år siden i København var PET opmærksom på gerningsmanden.

Omar el-Hussein optrådte på en liste fra PET med cirka 50 navne, og som var i søgelyset som mulige Syrien-krigere.

Oplysningen står i bogen 'Terroristen fra Nørrebro - jagten på Omar el-Hussein', skriver Berlingske.dk søndag aften. Bogen udkommer mandag og er skrevet af tre journalister i Danmarks Radio.

PET's liste cirkulerede på et seminar for politifolk lige op til julen 2014, og navnene kunne være 'mulige Syrien-relevante', fremgår det af bogen.

Et par måneder senere, 14. og 15. februar, affyrede Omar el-Hussein først skud ved Krudttønden og dræbte her Finn Nørgaard, og senere angreb og dræbte han vagten Dan Uzan ved synagogen i det indre København. Han forsøgte også at dræbe flere andre.

PET fik tip om tegn på radikalisering

El-Hussein havde kort tid forinden været strafafsoner. Kriminalforsorgen havde i den forbindelse givet PET et tip om, at han udviste tegn på radikalisering, kom det frem straks efter terrorangrebet.

En forsker i militant islamisme siger til Berlingske, at man har set samme mønster ved andre terrorhandlinger i Europa - nemlig at efterretningstjenester i forvejen var opmærksom på gerningsmændene.

»Man har efterfølgende i PET måttet spørge sig selv, hvordan det kunne ske, når han står på sådan en liste. Det er ikke sikkert, at der er et godt svar«, siger forskeren, Tore Hamming på Dansk Institut for Internationale Studier.

Han understreger dog samtidig, at det i praksis er umuligt for PET at overvåge samtlige mistænkte døgnet rundt.

»Fra at holde lidt øje med en person, fordi han måske vil rejse til Syrien, og til virkelig at have en person under opsyn, er der jo lang vej«, siger Tore Hamming til Berlingske.

ritzau