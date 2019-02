Sket i ugen: Og snart bliver alting grønnere

Sagt i ugen

Landbruget har blot reduceret kvælstofudledningen med 12 tons af de lovende 1.451 tons, skriver Ekstra Bladet og fastslår i en ledende artikel:

»Hos landsbrugets lobbyvirksomhed Landbrug & Fødevarer forsikrer formanden, Martin Merrild, at bønderne skam både har »lysten og viljen« til at forurene mindre. Når der ikke er sket noget, skyldes det bureaukrati, langsom sagsbehandling, dårligt vejr og bla-bla-bla. Den samme omgang gylle hører vi hver gang: Det er aldrig landbrugets skyld, altid nogle andres«.

(Ekstra Bladet)

Jørn Rise, forbundsformand for de ansatte i Dansk Told & Skatteforbund, siger, at han godt kan få øje på massive udfordringer i Skat:

»Vi er i en situation, hvor det står skralt til, og det kommer nok til at se værre ud, før det så forhåbentlig begynder at gå fremad. Vi starter jo næsten fra scratch på en række områder såsom inddrivelsen og ejendomsvurderinger«.

(B.T.)

I modsætning til Skat har Roskilde Kommune held med at inddrive borgernes gæld. Den socialdemokratiske borgmester, Joy Mogensen, siger:

»På bare tre år har vi fuldstændig fået slettet gælden. I 2015 havde borgerne en gæld på samlet 6,2 millioner kroner, og vi mangler nu kun ganske få hundredtusind«.

(B.T.)

Finanstilsynet kritiseres af politikere og jurister for at have frikendt sig selv for fejl i forbindelse med Danske Banks store hvidvasksag. SF’s folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen udtrykker sin kritik således:

»Finanstilsynets frifindelse af sig selv er ikke meget værd nu. Tilsynet gør sig selv mindre, end det er, og prøver at sige, at man ikke havde værktøjet, selv om man rent faktisk havde det. Det er beskæmmende og dybt problematisk«.

(Information)

Op til folketingsvalget vil vælgerne blive præsenteret for en række skræmmekampagner, bl.a. at statsminister Lars Løkke vil hæve pensionsalderen yderligere. Men det sker ikke, mener kommentator Henrik Qvortrup:

»Fremtidens pensionister kan godt tørre sveden af panden. Der er ingen risiko for, at der kan skaffes flertal for at hæve pensionsalderen mere, end hvad der allerede er blevet aftalt tilbage i 2006. Og den aftale var både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i øvrigt med i«.

(Ekstra Bladet)

Den palæstinensisk-danske filminstruktør Omar Shargawi har lavet en film om volden i Mellemøsten og dens forplantning til Danmark. Han siger:

»Vi lever en en fascistisk tid. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er nødt til at komme med en modvægt til det. Min far er det mest begavede menneske, jeg har kendt, og jeg ville gerne give plads til hans visdomsord. Man kan godt have indsigt, selv om man har et ekstremt temperament. Det er en af grundene til, at jeg tror på mennesket. Der er mange, som vil det gode, selv om de mørke kræfter har overtaget lige nu«.

(Politiken)

